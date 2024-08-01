СК завел дело после обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле

Один из пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле получил серьезную травму головы и не мог самостоятельно подняться. Об этом в беседе с 360.ru рассказал очевидец происшествия.

«Я был у нотариуса в соседнем доме. Послышался хлопок, взрыв. Через три минуты выбежал, люди стоят вокруг, по сторонам смотрят. Вижу, обвалился дом. Точнее, часть дома, подъезда прямо полностью нету. Мужчину доставали», - сказал он.

Собеседник 360.ru не стал дожидаться скорой помощи, побежал в аптеку за перекисью водорода и бинтами. Когда вернулся, обнаружил, что врачи, полицейские и спасатели уже приехали. Территорию огородили.

«[Пострадавший мужчина был] в тяжелом состоянии. Травма головы, видимо, было видно кровь. Плохо себя чувствовал, не мог стоять на ногах», - поделился очевидец.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на территории Дзержинского района. От двух подъездов дома не осталось буквально ничего. Известно, что жильцы жаловались на запах газа в течение нескольких месяцев. Следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».