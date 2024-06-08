08 июня 2024, 08:29

СК запросил арест мастера транспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

РИА «Новости»
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Следствие попросит суд арестовать мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, которого задержали в рамках расследования дела об аварии двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром в субботу в Центральном районном суде Кемерова проходит заседание об избрании меры пресечения фигуранту.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства наибольшей степени», - заявил на суде представитель следствия.

Представители следствия подчеркнули, что не считают возможным избрание более мягкой меры пресечения. Они запросили арест Хакимова до 6 августа.

Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове два трамвая попали в аварию, в результате которой пострадали 140 человек. Среди них - десять детей, один скончался.

В рамках дела проходят мастер и директор «Кемеровской электротранспортной компании», их задержали.

Уголовное дело Суд ДТП Аресты
08 июня 2024, 04:44
Искусанного клопами младенца забрали у пьяной матери в Красноярском крае
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В городе Шарыпово Красноярского края полицейские забрали у пьяной матери искусанного клопами младенца, так как домашняя обстановка угрожала его жизни и здоровью. Об этом сообщило региональное управление МВД в социальной сети «ВКонтакте».

Мать ребенка в состоянии алкогольного опьянения спала под дверями своей квартиры, поэтому одна из соседок вызвала полицию. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили сожителя женщины и ее 11-месячного сына. Ребенок был грязный и искусан клопами.

«Учитывая реальную угрозу жизни и здоровью ребенка, полицейскими было принято решение о помещении мальчика в специализированное учреждение. <…> Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», - рассказали в ведомстве.

Полицейские уточнили, что ранее семья мальчика не попадала в поле зрение правоохранительных органов, мать не состояла на учете и не привлекалась к ответственности за ненадлежащее обращение с ребенком.

Ранее стало известно, что родители замучили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее.

Дети Алкоголь Полиция Красноярский край
08 июня 2024, 04:03
Пятеро иностранцев изнасиловали 15-летнюю девочку в Чите
РИА «Новости»
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Пять иностранцев задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Забайкалью в своем Telegram-канале.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 6 июня 2024 года в читинском поселке Аэропорт. Пятеро мужчин напали на несовершеннолетию и изнасиловали.

«Двое злоумышленников были задержаны через несколько часов после совершенного преступления. Трое остальных фигурантов были объявлены в розыск и были задержаны сегодня на пограничном переходе в Республике Бурятия при попытке пересечь границу», - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время подозреваемых доставят в Читу, где им предъявят обвинение.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки в Новой Москве. По версии следствия, мужчина зашел в лифт вместе со школьницей и надругался над ней, после чего скрылся с места преступления.

Преступления СК РФ Мужчины Изнасилования
08 июня 2024, 00:01
Тело третьей утонувшей индийской студентки нашли в Великом Новгороде
РИА «Новости»
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Тело третьей студентки из Индии, утонувшей в Великом Новгороде, уже нашли. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба СУ СК по региону.

«Спасателями обнаружена третья погибшая - девушка 2004 года рождения. Без видимых телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза», - уточнило ведомство.

Следователи рассказали, что всего утонули три парня и одна девушка, которые учились в медицинском институте Новгородского госуниверситета. Молодым людям было от 18 до 20 лет.

Пятеро индийских студентов решили искупаться в центре города, недалеко от моста.

Четверо из них не смогли справиться с течением , на берег выбрался только один, его госпитализировали.

Смертность Индия Студенты Реки
07 июня 2024, 23:20
Парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом
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Парашютист разбился при приземлении на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На базе центра тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был более 140 прыжков. Из-за резкого порыва ветра он при приземлении ударился о столб», - сообщили в клубе.

Перед прыжком мужчина прошел медосмотр и получил допуск. В этот день на территории базы наблюдалась хорошая погода.

Ранее стало известно о гибели бейсджампера из Красногорска в Кабардино-Балкарии.

Мужчина спрыгнул с горы Ликоран , несмотря на плохие погодные условия. Тело погибшего обнаружили в ущелье через пять часов после прыжка.

Погода Мужчины

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