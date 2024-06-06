СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году

Правоохранительные органы задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. В отношении его ведут производство по статьям «Убийство», «Захват заложников», «Бандитизм» и «Террористический акт».

СК установил, что в июне 1995 года Анасов стал участником банды Басаева и принимал активное участие в совершении особо тяжких преступлений. В частности, в группе других боевиков он напал на Буденновск в 1995 году, когда погибли 129 человек, в плену оказались 1586 человек и еще 317 пострадали.

«Анасова задержали. В суд направили ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее подозреваемых в участии в экстремистской организации задержали в Москве.