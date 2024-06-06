06 июня 2024, 11:50

СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек. Об этом РИА «Новости»сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Правоохранительные органы задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. В отношении его ведут производство по статьям «Убийство», «Захват заложников», «Бандитизм» и «Террористический акт».

СК установил, что в июне 1995 года Анасов стал участником банды Басаева и принимал активное участие в совершении особо тяжких преступлений. В частности, в группе других боевиков он напал на Буденновск в 1995 году, когда погибли 129 человек, в плену оказались 1586 человек и еще 317 пострадали.

«Анасова задержали. В суд направили ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее подозреваемых в участии в экстремистской организации задержали в Москве.

Дагестан Преступления Следственный комитет России
06 июня 2024, 12:27
Появились подробности убийства мужчины на западе Москвы
РИА «Новости»
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Убийство 34-летнего мужчины на западе Москвы было заказным. По предварительным данным, киллер стрелял из АКС-74У, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, против нападавшего возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Ему грозит более 15 лет колонии.

Журналисты уточнили, что погибший работал сисадмином в столичной фирме , занимающейся арендой аппаратуры связи. Расправа произошла рядом с домом, где он жил.

Стрелявший был одет в черное, на его лице была медицинская маска. Он открыл стрельбу рядом с детской площадкой, ранил мужчину в спину, а потом догнал и добил.

Авторы канала добавили, что погибший был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Он отказался прокомментировать произошедшее. Его фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами.

В Москве объявили план «Перехват». Нападавшего продолжают искать.

Уголовное дело Убийства Оружие Москва
06 июня 2024, 12:12
Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове
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Президент России Владимир Путин получил доклад об аварии с трамваями в Кемерове и действиях региональных властей в связи с происшествием. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что особых поручений по этому вопросу глава государства не дал, так как руководители Кузбасса и оперативные и экстренные службы региона приняли все необходимые меры.

«В потоке всей информации президенту об этом докладывается. Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что авария стала страшной, и все желают пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ехавшие в попутном направлении трамваи столкнулись на Логовом шоссе Кемерова в четверг, 6 июня. Следователи завели уголовное дело после аварии , а областная прокуратура начала проверку.

Глава администрации города Дмитрий Анисимов заявил, что от полученных травм в больнице умер один пострадавший. Также врачи отправили на амбулаторное лечение 60 человек, среди которых семеро подростков. В больнице останутся 20 пассажиров, еще 28 человек сейчас проходят обследование. Анисимов подчеркнул, что у большинства диагностировали переломы и ушибы.

Кремль Дмитрий Песков ДТП Россия Владимир Путин
06 июня 2024, 11:35
Медпомощь после ДТП с трамваями в Кемерове потребовалась 108 пострадавшим
РИА «Новости»
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После столкновения трамваев в Кемерове за медпомощью обратились 108 человек. Из них 60 отправили на амбулаторное лечение, сообщил мэр Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео с участием главврача БСМП Евгении Каменевой. Она заявила, что по состоянию на 14:30 (10:30 по московскому времени) из больницы выписали 60 пациентов, в том числе семерых подростков. Госпитализировали 20 пострадавших. Еще 28 человек отправили на обследование - они обратились за помощью самостоятельно. Таким образом, в общей сложности пострадали 108 человек.

Анисимов уточнил, что врачи дали позитивные прогнозы о состоянии пострадавших. Обратившимся оказали не только медицинскую, но и психологическую помощь.

«Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь», - сказал он.

Авария на Логовом шоссе произошла 6 июня. Столкнулись два трамвая , которые шли в попутном направлении, несколько человек упали на проезжую часть. ГИБДД показала фото с места происшествия. Проезд временно перекрывали.

Здравоохранение ДТП Медицина
06 июня 2024, 11:18
Мужчина открыл стрельбу из автомата по прохожим в Москве
РИА «Новости»
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Прохожий открыл стрельбу из автомата по людям в Москве, один человек убит. Об этом сообщил источник 360.ru

Он уточнил, что на место прибыли три машины скорой помощи.

«Я лежал на кровати и услышал взрывы, но как я понял это были выстрелы из автомата», - поделился с 360.ru один из очевидцев.

По его словам, прозвучало около четырех выстрелов.

Другие свидетели произошедшего сообщили, что нападавший скрылся во дворах. Его объявили розыск.

Московская прокуратура подтвердила обнаружение тела мужчины с признаками насильственной смерти на улице Алексея Свиридова.

Стрельба Мужчины Москва

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