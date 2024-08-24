СК взялся за возможных сообщников захватчиков ИК-19

По его данным, следствие пытается выяснить, были ли подельники у террористов, а также отрабатывают круг их общения на свободе.

Помимо этого правоохранители проводят допросы сотрудников колонии. Силовики устанавливают, как в ИК-19 могли пронести флаги запрещенных организаций и мобильные телефоны.

Накануне четверо арестантов во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. В обмен на их свободу террористы потребовали вертолет, деньги и возможность сбежать за рубеж. В итоге четверо заложников погибли, еще трое - в тяжелом состоянии в реанимации.