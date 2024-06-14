14 июня 2024, 20:12

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета на Ямале

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По факту жесткой посадки пассажирского самолета Ан-26-100 в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стастьи 263 Уголовного кодекса России „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“», - отметили в ведомстве.

В результате ЧП, которое случилось 14 июня 2024 года, погибших нет, число пострадавших устанавливается.

СК приступил к проведению комплекса следственных действий для установления обстоятельств и причин происшествия.

На борту самолета находился 41 человек - 36 пассажиров и пять членов экипажа. Он выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта - Утренний. Машина не дотянула до взлетно-посадочной полосы пару километров, и летчики совершили аварийную посадку.

Уголовное дело Самолеты Россия
14 июня 2024, 19:08
Свечи, игрушки, цветы. Жители Благовещенска почтили память погибших в ДТП детей
РИА «Новости»
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Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на улице Василенко, где в результате ДТП погибли женщина и двое несовершеннолетних детей 14 и 15 лет.  Об этом сообщил сайт Амурского областного телевидения.

Люди принесли к месту трагедии свечи, игрушки и цветы. Память погибших почтили минутой молчания.

При ЧП также пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Всех их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Как установили правоохранительные органы, виновник происшествия был пьян. Возбудили уголовное дело.

Находившийся за рулем автомобиля мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. По данным очевидцев, он пытался уйти от столкновения с мотоциклом.

Уголовное дело Дети ДТП Цветы
14 июня 2024, 18:45
Пассажирский теплоход под Нижним Новгородом врезался в грунт и получил пробоину
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В Нижегородской области в районе Балахны пассажирский теплоход «Октябрьская революция» столкнулся с грунтом и получил пробоину. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось днем 14 июня на 873-м километре Волги. Речное судно следовало из Москвы в Астрахань и врезалось в грунт, пытаясь разойтись с теплоходом «Иван Бунин». Повреждения возникли на обшивке корпуса ниже ватерлинии. Судовой ход не перекрывался, утечки нефтепродуктов не было. Пострадавший теплоход отбуксировали для ремонта к причалу Сормовской нефтебазы.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства повреждения теплохода. Если на то будут основания, прокуроры примут необходимые меры реагирования. На место швартовки судна выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора.

Летом 2023 года круизный теплоход в Ярославле врезался в берег.

Несколько пассажиров пострадали.

Прокуратура РФ Реки
14 июня 2024, 17:37
Минздрав озвучил число погибших из-за ДТП в Благовещенске
Пресс-служба Следственного комитета
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ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек, в том числе двоих детей. На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи. Об этом сообщил РБК.

По данным Минздрава Амурской области, персонал областной клинической больницы мобилизовали для оказания помощи пострадавшим в аварии. На место ДТП отправили шесть бригад скорой помощи из Благовещенска и две - из Чигирей.

Смертельное ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны населенного пункта Чигири. Водитель в нетрезвом состоянии вылетел на иномарке на тротуар.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил , что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14-15 лет. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.

Дети Скорая помощь ДТП Иномарки Водители Дальний Восток
14 июня 2024, 17:18
Появилось фото самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале
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Уральская транспортная прокуратура опубликовала кадры с места жесткой посадки самолета Ан-26 на Ямале. Фотографии появились в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения. В кадр попали и сотрудники экстренных служб, работающие на месте.

Самолет с 41 человеком на борту (36 пассажирами и пятью членами экипажа), следовавший по маршруту Сабетта - Утренний, аварийно приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. Пострадали три человека : командир, второй пилот и один из пассажиров. Предварительно, никому из них не понадобилась госпитализация.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

Фото Авиация Самолеты

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