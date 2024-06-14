СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета на Ямале
По факту жесткой посадки пассажирского самолета Ан-26-100 в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стастьи 263 Уголовного кодекса России „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“», - отметили в ведомстве.
В результате ЧП, которое случилось 14 июня 2024 года, погибших нет, число пострадавших устанавливается.
СК приступил к проведению комплекса следственных действий для установления обстоятельств и причин происшествия.
На борту самолета находился 41 человек - 36 пассажиров и пять членов экипажа. Он выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта - Утренний. Машина не дотянула до взлетно-посадочной полосы пару километров, и летчики совершили аварийную посадку.