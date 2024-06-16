СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в ростовском СИЗО
После захвата заложников в изоляторе Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Предполагается, что проверка установит, откуда у заключенных флаги террористической организации и ножи.
Несколько арестованных захватили в заложники двух работников СИЗО-1, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму , утром 16 июня. Троих захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Они заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*, продемонстрировав флаги организации, и потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность свободно уехать из страны. Захватчики, предположительно, вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.
Через некоторое время в районе СИЗО началась стрельба. Захватчиков ликвидировали, заложников освободили.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ведомство подтвердило, что заложникам ничего не угрожает.
По данным Telegram-канала Shot , предварительно, погибли двое террористов.
Она выразила надежду на то, что заложники не пострадают. Журналистка также напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят.
«Непонятно, что он (Богма- прим. ред.) делал в СИЗО в воскресенье», - подчеркнула Меркачева.
По данным Telegram-канала Baza , шесть заключенных выбили в камере оконную решетку и пробрались в дежурную часть. Там они захватили двух заложников.
Трое из захватчиков изолятора задерживались по террористической статье. Суд приговорил их 18 годам лишения свободы, сообщили «Известия». С преступниками начались переговоры. Их пытаются убедить сдаться и отпустить заложников. Террористы потребовали предоставить им машину, оружие и возможность покинуть страну.
«Две кареты скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова, где были слышны выстрелы», - рассказал корреспондент.
Дороги рядом с учреждением перекрыты. Мессенджер Telegram работает с перебоями.
О захвате заложников стало известно утром 16 июня. Террористы требовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно сбежать за рубеж. Со злоумышленниками вели переговоры.
Предположительно, захватчики вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками. Огнестрельного оружия у них не было. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело.