16 июня 2024, 11:13

СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в ростовском СИЗО

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После захвата заложников в изоляторе Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уголовное дело СИЗО Россия Следственный комитет России Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 12:13
ФСИН проверит причастность сотрудников ростовского СИЗО или обвиняемых к ИГ
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Главное управление ФСИН проверит причастность сотрудников СИЗО в Ростове или обвиняемых к «Исламскому государству»*. Об этом написал Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Предполагается, что проверка установит, откуда у заключенных флаги террористической организации и ножи.

Несколько арестованных захватили в заложники двух работников СИЗО-1, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму , утром 16 июня. Троих захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Они заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*, продемонстрировав флаги организации, и потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность свободно уехать из страны. Захватчики, предположительно, вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Через некоторое время в районе СИЗО началась стрельба. Захватчиков ликвидировали, заложников освободили.

* Запрещенная в России террористическая организация.

ФСИН СИЗО Переговоры Оружие
16 июня 2024, 11:54
Заложников из захваченного ростовского СИЗО освободили
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Преступников, захвативших СИЗО в Ростовской области, ликвидировали. Заложников освободили, есть раненые. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

Ведомство подтвердило, что заложникам ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Shot , предварительно, погибли двое террористов.

СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 11:45
Среди заложников в ростовском СИЗО оказался начальник областного УФСИН
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Захватчики СИЗО в Ростовской области взяли в заложники начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму. Об этом сообщила правозащитник и журналист Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Она выразила надежду на то, что заложники не пострадают. Журналистка также напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят.

«Непонятно, что он (Богма- прим. ред.) делал в СИЗО в воскресенье», - подчеркнула Меркачева.

По данным Telegram-канала Baza , шесть заключенных выбили в камере оконную решетку и пробрались в дежурную часть. Там они захватили двух заложников.

Трое из захватчиков изолятора задерживались по террористической статье. Суд приговорил их 18 годам лишения свободы, сообщили «Известия». С преступниками начались переговоры. Их пытаются убедить сдаться и отпустить заложников. Террористы потребовали предоставить им машину, оружие и возможность покинуть страну.

Суд Терроризм СИЗО Переговоры Оружие Машины Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 11:41
Стрельба началась у ростовского СИЗО с заложниками
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Стрельба началась рядом с территорией ростовского СИЗО-1, где заключенные взяли в заложники сотрудников изолятора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Две кареты скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова, где были слышны выстрелы», - рассказал корреспондент.

Дороги рядом с учреждением перекрыты. Мессенджер Telegram работает с перебоями.

О захвате заложников стало известно утром 16 июня. Террористы требовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно сбежать за рубеж. Со злоумышленниками вели переговоры.

Предположительно, захватчики вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками. Огнестрельного оружия у них не было. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело.

Заключенные Стрельба СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО

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