СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетней девочки в стоматологии в Ленобласти

Акробат упал с высоты во время циркового шоу в Находке. Об этом сообщил Telegram-канал «NHK — Новости, Находка».

Труппа новосибирского цирка-шапито «Звездный» выступала на гастролях в Находке. На опубликованных кадрах видно, что двое акробатов выполняли трюки, перемещаясь по внутренней и внешней части большого «колеса смерти», размещенного в центре арены.

Один из исполнителей номера потерял равновесие и упал во время вращения устройства. Его коллега не смог вовремя остановить конструкцию, и она ударила уже лежащего артиста.

На помощь пострадавшему немедленно бросились организаторы представления. Позже они рассказали, что акробат не получил серьезных травм.

«Артист из Бразилии по имени Луан жив-здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа», - сообщили представители цирка в социальных сетях.

Цирковая гимнастка сорвалась с кольца во время выступления в Новосибирске. Она без страховки выполняла вис на одной стопе.

Акробат упал с высоты во время циркового шоу в Находке. Об этом сообщил Telegram-канал «NHK - Новости, Находка».