12 июля 2024, 16:21

СК возбудил уголовное дело по факту крушения Sukhoi Superjet под Коломной

РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи авиакатастрофой под Коломной, где рухнул пассажирский лайнер Sukhoi Superjet. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным СК, самолет вылетел в аэропорт Внуково после ремонта. Борт рухнул в районе деревни Апраксино в городском округе Коломна.

На место крушения выехали следователи-криминалисты. Также к аэродрому направились пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Расследованием авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет и специалисты Росавиации.

Коломна Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 16:18
Росавиация подтвердила крушение Superjet 100 в Подмосковье
Global Look Press
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Самолет, выполнявший тестовый полет, потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Самолет выполнял полет без пассажиров - на борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека», - написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что самолет упал в лесном массиве. Предварительно, трое членов экипажа погибли.

Жертв среди населения нет.

Ранее жительница деревни Апраксино Ольга рассказала, что видела самолет, кружащий над лесом. Лайнер издавал сильный гул. Известно, что самолет подал сигнал бедствия перед падением. Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место крушения.

Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 15:54
Самолет подал сигнал бедствия перед падением в Подмосковье
РИА «Новости»
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Перед падением в Подмосковье Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия. Как сообщил Telegram-канал Baza, лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо.

Перед падением в Подмосковье Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия. Как сообщил Telegram-канал Baza , лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо.

«В итоге он рухнул при заходе на третий круг», - написали авторы публикации.

Предварительно, самолет вылетел на испытания с аэродрома Жуковский. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

Очевидцы рассказывали, что пилот увел самолет в лесной массив под Коломной. После падения авиасудна раздался громкий взрыв, в небо поднялся столб дыма.

Ранее появились первые кадры падения самолета. Следственный комитет уточняет информацию о падении Superjet.

Коломна Топливо Авиакатастрофы Самолеты
12 июля 2024, 15:02
Пьяные кировчаники разгромили цветочный салон и избили подростка из-за ревности
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В городе Слободском Кировской области пьяные девушки разгромили цветочный магазин, избили продавщицу и облили ее зеленкой из ревности к общему знакомому. Подробности 360.ru рассказал владелец салона цветов и гелиевых шаров Максим Скурихин.

«Ю. у меня работала как стажер по два часа в день. Девушки пришли в состоянии алкогольного опьянения, разбили сначала стекло в здании, потом они вошли в помещение», - поделился он.

Одна девушка снимала происходящее на видео, а вторая избивала юную продавщицу. По словам Скурихина, та, что распустила руки, поссорилась со своим молодым человеком, а он общался с пострадавшей.

Мужчина признался, что говорил с нападавшей после конфликта. Она, а также ее подруга - совершеннолетние.

«Когда она была пьяная, то говорила что он (парень - прим. ред.) ей изменил», - сообщил он.

Но теперь девушка поменяла версию. Что именно она теперь утверждает, бизнесмен не уточнил.

«Странно, почему прохожие, которые видели, что стекло разбито, не подошли», - добавил предприниматель.

У пострадавшей на лице ссадины, была версия, что девушка получила сотрясение головного мозга. По словам владельца магазина, самая большая травма - психологическая. Скурихин рассказал, что вызвал полицию и скорую после происшествия.

«Она всего сейчас боится», - сказал Скурихин о пострадавшей.

Ей стыдно, она сильно переживает и даже опасается просто пройтись по городу.

Примечательно, отметил собеседник 360.ru, что после нападения девушки отправились гулять по городу, распивая спиртные напитки, и хвастались в Telegram своей выходкой. Как отметил предприниматель, у нападавшей - состоятельные родители, и она надеется откупиться за свое преступление.

Ранее еще один резонансный случай на фоне ревности произошел в Ленобласти. Мужчина до смерти избил невесту перед свадьбой.

Видео Telegram Магазины Мужчины Полиция
12 июля 2024, 14:41
Уволился побывавший в заложниках глава ГУ ФСИН по Ростовской области
РИА «Новости»
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Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссия ФСИН России провела проверку после захвата террористами ростовского СИЗО. В результате 16 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четверых уволили с занимаемых должностей.

Материалы по выявленным нарушениям комиссия передала в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Для стабилизации работы в ростовский главк направили группу опытных сотрудников.

Террористы захватили ростовское СИЗО 16 июня. Они взяли в заложники начальника областного УФСИН и младшего инспектора.

Захватчиков ликвидировали во время трехминутного штурма.

Генпрокуратура РФ ФСИН Следственный комитет России Захват заложников в ростовском СИЗО

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