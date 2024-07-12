СК возбудил уголовное дело по факту крушения Sukhoi Superjet под Коломной

В городе Слободском Кировской области пьяные девушки разгромили цветочный магазин, избили продавщицу и облили ее зеленкой из ревности к общему знакомому. Подробности 360.ru рассказал владелец салона цветов и гелиевых шаров Максим Скурихин.

«Ю. у меня работала как стажер по два часа в день. Девушки пришли в состоянии алкогольного опьянения, разбили сначала стекло в здании, потом они вошли в помещение», - поделился он.

Одна девушка снимала происходящее на видео, а вторая избивала юную продавщицу. По словам Скурихина, та, что распустила руки, поссорилась со своим молодым человеком, а он общался с пострадавшей.

Мужчина признался, что говорил с нападавшей после конфликта. Она, а также ее подруга - совершеннолетние.

«Когда она была пьяная, то говорила что он (парень - прим. ред.) ей изменил», - сообщил он.

Но теперь девушка поменяла версию. Что именно она теперь утверждает, бизнесмен не уточнил.

«Странно, почему прохожие, которые видели, что стекло разбито, не подошли», - добавил предприниматель.

У пострадавшей на лице ссадины, была версия, что девушка получила сотрясение головного мозга. По словам владельца магазина, самая большая травма - психологическая. Скурихин рассказал, что вызвал полицию и скорую после происшествия.

«Она всего сейчас боится», - сказал Скурихин о пострадавшей.

Ей стыдно, она сильно переживает и даже опасается просто пройтись по городу.

Примечательно, отметил собеседник 360.ru, что после нападения девушки отправились гулять по городу, распивая спиртные напитки, и хвастались в Telegram своей выходкой. Как отметил предприниматель, у нападавшей - состоятельные родители, и она надеется откупиться за свое преступление.

Ранее еще один резонансный случай на фоне ревности произошел в Ленобласти. Мужчина до смерти избил невесту перед свадьбой.