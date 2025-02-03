03 февраля 2025, 14:51

СК возбудил уголовное дело из-за смерти пятого ребенка в красноярской семье

Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили из-за гибели трехмесячного ребенка в семье из поселка Красная Сопка, где ранее четверо детей насмерть отравились токсичным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 1 февраля мать покормила ребенка грудью и уложила спать, а ночью нашла его мертвым. Младенец получал только грудное молоко, а мать накануне ела то же, что и всегда.

Экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. По предварительной версии, ребенок захлебнулся рвотными массами. Точную причину покажут химическая и гистологическая экспертиза. Краевая прокуратура контролирует расследование дела.

Утром 21 сентября та же семья обратилась к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Вскоре в больнице умерли четверо детей. Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление инсектицидами.

Уголовное дело Дети Семья Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
03 февраля 2025, 15:55
Семейство минипигов спасли из горящей квартиры в Балашихе
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Спасатели эвакуировали семейство минипигов и десять жителей при пожаре в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

По данным ведомства, пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Прибывшие на место происшествия спасатели сформировали звенья газодымозащитников. Они эвакуировали десять человек, среди которых было двое детей, которые жили на верхних этажах.

«Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи - минипиги, которых разводила хозяйка жилья», - рассказали представители «Мособлпожспаса».

После этого спасатели вынесли на улицу еще несколько надышавшихся дымом питомцев.

Ранее в жилом доме на севере Москвы беременная собака застряла под ванной и не смогла самостоятельно выбраться. Ее смогли вытащить только прибывшие на место спасатели.

Пожары Животные Балашиха Эвакуации
03 февраля 2025, 14:16
СК подтвердил гибель пострадавшего при взрыве в Москве Саркисяна
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Следователи подтвердили гибель президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армена Саркисяна, пострадавшего при взрыве в московском ЖК «Алые Паруса». Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», - заявили следователи.

Ранее о смерти Саркисяна сообщил источник 360.ru. Глава Федерации бокса ДНР находился в реанимации в тяжелом состоянии - в результате взрыва ему оторвало ногу. Также погиб охранник Саркисяна.

ЧП в элитном ЖК «Алые Паруса» случилось утром 3 февраля. Взрыв прогремел в холле здания. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Раненых доставили в медучреждения на вертолете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Предварительно, в доме сдетонировало заложенное под потолок самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело Взрывы Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 13:44
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел под квартирой известного адвоката Жорина
Global Look Press
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Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Как стало известно Telegram-каналу Shot, во время происшествия мужчины не было дома.

После произошедшего Жорин еще не был в своей квартире, поэтому не может оценить степень возможных повреждений.

«Пострадавшего Армена Саркисяна он лично не знал, но видел его в жилом доме», - сообщил Shot.

По последним данным, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян , пострадавший при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве, скончался. Стало известно, что мужчине оторвало ногу и он впал в кому. Также погиб его охранник.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в холле ЖК «Алые Паруса». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Как стало известно Telegram-каналу Shot , во время происшествия мужчины не было дома.

Адвокаты Взрывы Квартиры Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 13:44
Взрывчатку в жилой комплекс «Алые паруса» могла заложить девушка
Global Look Press
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Взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» в Москве могла заложить девушка. Об этом в Telegram-канале написал украинский блогер Анатолий Шарий.

По его информации, в подъезде незадолго до взрыва заметили странную незнакомку, которая прятала лицо и запаниковала, когда ее заметили. Сейчас ее разыскивают.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что бомбу в подъезд мог пронести курьер. Предположительно, ее заложили под потолок. В результате взрыва погибли два человека, несколько получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. На месте работают опытные следователи и криминалисты.

Уголовное дело Убийства Взрывы Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве

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