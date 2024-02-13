СК возбудил уголовное дело из-за пожара в Анапе

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По данным ведомства, уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

«В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», - добавили в ведомстве.

Во вторник, 13 февраля, на Объездной улице в Анапе загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Специалисты МЧС спасли из огня 12 жильцов дома. На месте происшествия работали 70 пожарных и 22 единицы техники.