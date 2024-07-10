СК возбудил дело после смертельной авиакатастрофы в Татарстане

В Москве обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкой. Она обратилась в полицию, сообщили журналисты «Московского комсомольца».

По данным издания, стрельба произошла в Ружейном переулке. Мужчина открыл огонь из пневматического оружия, находясь в соседнем доме.

Авторы статьи указали на то, что это не первый такой случай. Предположительно, сосед стрелял хаотично, а квартира Гурцкой попала под прицел случайно.

В результате стрельбы обошлось без пострадавших. Артистка написала заявление в местный отдел полиции. Стрелка удалось установить. Другие подробности уточняются.

На днях в Москве на Тихорецком бульваре в районе Люблино мужчина ранил из оружия людей. Стрельба началась во время массовой драки, в которой участвовали не меньше 20 мигрантов.