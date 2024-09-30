СК возбудил дело после нападения на журналиста 360.ru Молочко в Битцевском лесу

На Александра Молочко, работавшего со съемочной группой 360.ru в Москве, набросились несколько человек. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил Следственный комитет отреагировать на случившееся и дать оценку произошедшему.

«По данному факту (обращения Мельникова ИВ) Черемушкинским МРСО города Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов - прим. ред.), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка произошедшему», - рассказала 360.ru замруководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Екатерина Венедиктова.

Частью 3 статьи 144 предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Днем 30 сентября жители поселка Узкое пригласили нашу съемочную группу, чтобы спасти от сноса старинные дома. В результате злоумышленники набросились на журналистов с кулаками.