30 сентября 2024, 19:45

СК возбудил дело после нападения на журналиста 360.ru Молочко в Битцевском лесу

РИА «Новости»
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СК возбудил дело по факту нападения на журналиста 360.ru Александра Молочко в Москве. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

На Александра Молочко, работавшего со съемочной группой 360.ru в Москве, набросились несколько человек. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил Следственный комитет отреагировать на случившееся и дать оценку произошедшему.

«По данному факту (обращения Мельникова ИВ) Черемушкинским МРСО города Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов - прим. ред.), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка произошедшему», - рассказала 360.ru замруководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Екатерина Венедиктова.

Частью 3 статьи 144 предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Днем 30 сентября жители поселка Узкое пригласили нашу съемочную группу, чтобы спасти от сноса старинные дома. В результате злоумышленники набросились на журналистов с кулаками.

Уголовное дело Журналистика Полиция Следственный комитет России Москва
30 сентября 2024, 20:15
Водитель трактора пострадал в результате ДТП с Dodge Challenger в Москве
РИА «Новости»
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Трактор «Белорус» столкнулся с Dodge Challenger и перевернулся на Киевском шоссе вечером 30 сентября в Москве. Тракториста госпитализировали с серьезными травмами, движение пришлось перекрыть на четырех полосах, сообщил источник 360.ru.

В Дептрансе Москвы рассказали, что авария случилась в районе 29-го километра Киевского шоссе. Водителей предупредили, что движение затруднено на участке 2,3 километра. Автомобилистов попросили быть внимательными и выбирать пути объезда.

Источник уточнил, что ДТП произошло на съезде с Киевского шоссе в Мешково, дорожные службы перекрыли движение по четырем полосам. На место происшествия прибыла скорая помощь. Медики осмотрели водителя трактора, ему понадобилась помощь. По информации собеседника 360.ru, у него травмы позвоночника и тазобедренного сустава.

Днем в Москве в аварию попал автобус. Пострадали 11 человек, включая двоих детей.

Больницы ДТП Москва
30 сентября 2024, 13:26
«Сотрудники работают». Жильцам квартир в «Селигер-Сити» нашли временное пристанище
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Владельцев пострадавших квартир жилого комплекса «Селигер-сити» в Москве, в котором ночью произошел пожар со взрывами, уже расселили. Об этом рассказал 360.ru очевидец происшествия.

«Сотрудники работают с момента происшествия в оперативном режиме, было принято около 50 жителей пострадавших квартир с домашними животными», - сообщил он.

По словам собеседника 360.ru, из квартиры, ставшей эпицентром взрыва, уже вынесли тело погибшего. В управляющей компании работают следователи и журналисты.

Первый взрыв в доме прогремел, как сообщил другой очевидец, в 02:45 ночи. После этого жильцы пострадавших квартир стали звать на помощь. Соседи начали обегать этажи и стучать в двери, чтобы все вышли на улицу.

По одной из версий, причиной взрыва стал газовый баллон. При пожаре погиб один человек и пострадали еще двое. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, сейчас огонь уже полностью потушили.

Пожары Взрывы Москва
30 сентября 2024, 12:31
«Вылетали горящие взрывающиеся шары». Жительница ЖК «Селигер Сити» рассказала о пожаре
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Первый взрыв в московском ЖК «Селигер Сити» прогремел посреди ночи, а за ним последовал еще один. Жильцы дома в тот момент не понимали, что происходит, рассказала 360.ru очевидица смертельного пожара Анастасия.

«В 02:45 ночи мы проснулись от взрыва <…> во втором подъезде нашего дома. Мы в этот момент находились в первом подъезде, и мы в этот момент абсолютно не понимали, что происходит. Между первым и вторым взрывом мы постарались собрать вещи и выбежать в коридор», - объяснила она.

После взрыва в жилом комплексе включили систему оповещения, сообщавшую о необходимости эвакуироваться из дома. Жительница отметила, что ее семья не знала, где лучше укрыться: в подземном паркинге было задымление, а на улице из окна вылетали газовые баллоны.

«С пятого этажа горящей квартиры постоянно вылетали баллоны. На тот момент мы не понимали, что это баллоны, просто [вылетали] какие-то горящие взрывающиеся шары. И примерно до четырех часов утра мы были на улице», - добавила она.

По словам Анастасии, утром жильцы получили возможность переждать ЧП в офисе управляющей компании или в расположенном неподалеку торговом центре. В квартиру семье удалось вернуться в 06:30 утра.

«Сейчас наш дом оцеплен, там происходит зачистка разрушений фасадной части. Такси не могут подъехать и так далее», - заключила собеседница 360.ru.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» произошел в ночь на 30 сентября. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. Причиной пожара могли стать газовые баллоны для монтажа натяжного потолка.

Пожары Взрывы Москва Квартиры
30 сентября 2024, 11:56
«С детьми все в порядке». Большинство пострадавших в ДТП на Кубани вернулись домой
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Большинство пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае уже вернулись домой. Об этом 360.ru сообщил директор гандбольного клуба «Виктор» Иван Фиев.

«Клуб полностью со всеми пострадавшими имеет связь, со всеми созвонились. Большая часть, практически 90%, уже находится дома. С детьми все в порядке, потому что везде информация разная проходила. На сегодняшний момент, на сейчас то есть, три человека находятся в первой краевой больнице в городе Краснодаре», - рассказал Фиев.

Он добавил, что неизвестные от его лица пытались связаться с пострадавшими в аварии.

«Поступали звонки от моего имени и с просьбой предоставления информации. <…> Спрашивают разные вопросы, какие именно - я ответить не могу. Я лично связывался с каждым из тех, кто был в автобусе, и я лично знаю, какие вопросы я задавал. Я, кроме как о состоянии и где человек находится, больше никаких вопросов не задавал, потому что все данные на всех пассажиров у нас есть», - подчеркнул директор клуба.

Спортсмены и болельщики помогали пострадавшим в ДТП людям, добавил Фиев.

«У нас ехало четыре автобуса. Один автобус был со спортсменами и три автобуса с болельщиками. Как наши спортсмены, так и болельщики, все помогали тем людям, кто пострадал», - заявил он.

Всего в результате аварии с автобусом и фурой под Краснодаром пострадали 22 человека , в их числе трое подростков. Водитель грузовика погиб на месте.

Спортсмены Грузовики ДТП Автобусы Краснодарский край

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