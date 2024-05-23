23 мая 2024, 09:44

СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Подмосковье

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Уголовное дело возбудили после гибели шестерых человек при пожаре в деревне Падиково в Истре. Об этом сообщили в подмосковном ГСУ СК.

Пожар вспыхнул в частном трехэтажном доме в СНТ «Снегирь». При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела шести человек.

«Еще один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Количество пострадавших уточняется», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Сейчас на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, подчеркнули в ведомстве.

В МЧС России уточнили, что в больницу доставили пострадавшую женщину.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. Причину ЧП предстоит установить экспертам.

Пожары
23 мая 2024, 09:26
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
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Шесть человек стали жертвами крупного пожара в СНТ Снегирь в деревне Падиково (городской округ Истра). Об этом 360.ru сообщили в подмосковном главке МЧС.

Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в 04:03, уточнили в ведомстве.

Пожар в доме № 37 успел охватить 80 квадратных метров. Ликвидацию открытого горения объявили в 08:55.

«Шесть погибших, один пострадавший», - заключили в МЧС.

По информации прокуратуры Московской области, двум людям удалось спасти, их доставили в больницу.

«Дом не газифицирован, общей площадью 250 квадратных метров, сдавался в аренду. В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций», - добавили в надзорном ведомстве.

Выяснение всех обстоятельств случившегося поставила на контроль Истринская городская прокуратура, подчеркнули в пресс-службе. Личности жертв пожара устанавливаются.

Пожары
23 мая 2024, 09:10
Пожар в промзоне в Реутове попал на видео
РИА «Новости»
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В Реутове произошел пожар в районе промзоны. Кадры происшествия появились в распоряжении 360.ru.

Пожар видно издалека. В небо поднимаются густые клубы черного дыма.

По данным Telegram-канала «Реутов SOS Новости», пожар начался в лакокрасочном цехе, который находится в промзоне на Транспортной улице.

В пресс-службе МЧС по Московской области не уточнили, где именно произошло возгорание. По данным ведомства, на площади в 30 квадратных метров загорелся мусор. Пожар уже локализовали.

Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Пожары Реутов
23 мая 2024, 07:58
Железнодорожные шпалы загорелись на станции Перово в Москве
РИА «Новости»
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На востоке Москвы произошло возгорание железнодорожных шпал и пластиковых труб в районе станции Перово. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 02:50. Очевидец сообщил, что на территории железнодорожной станции Перово загорелись шпалы.

Прибывшие на место спасатели застали открытое горение и черный дым. Горели шпалы и гофрированные пластиковые трубы. Они оперативно потушили пожар площадью 50 квадратных метров, провели проливку и разборку конструкций.

РЖД Пожары Москва
23 мая 2024, 03:18
Массовая драка произошла на одной из улиц Симферополя
РИА «Новости»
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Массовая драка произошла в Симферополе. Все ее участники будут установлены в ближайшее время, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Видео драки опубликовали в соцсетях, написал он в своем Telegram-канале.

«Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции», - уточнил Крючков.

Он добавил, что все участники драки понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее в Бирюлеве Западом произошла потасовка со стрельбой , вспыхнувшая после замечания в некрасивом поведении по отношению к женщине. Пострадали двое мужчин, доставленные в больницу с ножевыми ранениями.

Московские оперативники задержали семь участников конфликта , чье оружие изъяли и отправили на экспертизу. Остальные участники потасовки разыскиваются.

Драки Законы Соцсети Крым Полиция

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