СК возбудил дело по факту пожара на НПЗ в Ухте
В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Коми.
По факту возгорания резервуара возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.
«По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие», - заявили в СК.
Представители ведомства не уточнили количество жертв и раненых.
О пожаре на НПЗ в Ухте стало известно днем 2 июня. Огонь вспыхнул в резервуарном парке предприятия РВС-10000. В тушении пожара задействовали 74 спасателя и 22 единицы техники.