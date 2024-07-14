14 июля 2024, 02:31

СК возбудил дело о хулиганстве после разборок со стрельбой в Петербурге

РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве возбудил Следственный комитет по Санкт-Петербургу после стрельбы на Комендантском проспекте. По предварительной версии, причиной разборок могла стать конкуренция местных таксистов, сообщила пресс-служба городского главка СК России.

«Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», - сказано в сообщении.

В субботу неизвестные открыли стрельбу в Приморском районе Санкт-Петербурга недалеко от жилого комплекса «Чистое небо». Предположительно, стреляли из пневматического оружия. Причиной конфликта по предварительной версии, стала словесная перепалка из-за конкуренции в сфере такси.

По горячим следам стрелков задержали , ими оказались мигранты. В полицию доставили трех человек.

Санкт-Петербург Стрельба Мигранты СК РФ
14 июля 2024, 01:01
«Найдена, погибла». Тело пропавшей девушки нашли в лесу в Тверской области
РИА «Новости»
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В лесу Селижаровского округа Тверской области нашли труп 16-летней девушки, которая ушла из дома 8 июля. Об этом сообщило Тверское информационное агентство.

По данным издания, полицейские, представители Следственного комитета и волонтеры отряда «Сова» несколько дней искали пропавшую. Тело девушки обнаружили в лесу в субботу, 13 июля.

«Найдена, погибла», - написали авторы сообщения из пискового отряда «Сова».

Ранее члены поисково-спасательного отряда «Белая Сова - Тюмень» сообщили , что им удалось найти тело пропавшей в этом городе 25-летней девушки. По факту ее гибели следователи начали процессуальную проверку и назначили серию экспертиз.

Россия Полиция Следственный комитет России
13 июля 2024, 23:36
Рухнула и умерла. В Екатеринбурге 17-летняя девушка замертво упала у подъезда своего дома
РИА «Новости»
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Семнадцатилетняя девушка внезапно скончалась у подъезда своего дома. Происшествие попало на камеру видеодомофона. Читатели рассказали «КП — Екатеринбург», что все произошло 12 июля в 16:17 по местному времени.

Семнадцатилетняя девушка внезапно скончалась у подъезда своего дома. Происшествие попало на камеру видеодомофона. Читатели рассказали «КП - Екатеринбург» , что все произошло 12 июля в 16:17 по местному времени.

На кадрах видно, как девушка выходит из автомобиля и ровной походкой проходит около 10 метров до двери подъезда. У домофона екатеринбурженка тяжело вздыхает и падает, несколько минут были слышны стоны.

Примерно через пять минут случайный прохожий обратил внимание на лежащую девушку. Она не подавала признаков жизни, и мужчина вызвал скорую помощь, которая констатировала смерть. В это время из подъезда вышла младшая сестра погибшей, позже прибежала мать.

Источник издания сообщил, что смерть девушки не носит криминалистический характер. Одной из причин рассматривают проблемы с сердцем.

«Кажется, она говорила, что у нее была сердечная недостаточность. Она училась в Областном техникуме дизайна и сервиса, занималась кройкой и шитьем», - рассказала изданию Е1.ru знакомая умершей девушки.

В Следственном комитете от комментариев воздержались. Официальную причину смерти пока объявили.

Дети Екатеринбург
13 июля 2024, 22:55
Неизвестные устроили разборки со стрельбой на севере Петербурга
Pixabay
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Разборка со стрельбой произошла на Комендантском проспекте на севере Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщил о звуках выстрелов, написала «Фонтанка».

ЧП произошло недалеко от жилого комплекса «Чистое небо». Мужчины что-то не поделили между собой и словесная перепалка переросла в стрельбу. В руках у них появилось оружие. Пока достоверно неизвестно, было ли оно настоящее боевое или травматическое.

«Было выстрелов 30. Оружие - травматы. Была слышна стрельба очередями», - сообщили очевидцы изданию.

Неизвестные прятались за автомобилями и стреляли из-за них, имитируя уличные бои. Очевидцы рассказали, что полиция прибыла через три-четыре минуты и задержала «боевиков».

Источник «Фонтанки» рассказал, что конфликт начался на конечной остановке. Он предположил, что петербуржцы стали очевидцами разборки местных «бомбил», не поделивших пассажиров.

Официальной информации пока не поступало.

Санкт-Петербург Стрельба
13 июля 2024, 21:48
Жилой дом загорелся на улице Инженерной на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Пожар разгорелся на чердаке жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в доме № 20 на улице Инженерной, огнем охватило чердак в четырехэтажном жилом доме. Здание кирпичное, газифицированное. По информации источника, с чердака валит густой черный дым.

На место происшествия подъехали пожарные автомобили, полиция. Официальной информации пока не поступало.


Пожары Москва

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