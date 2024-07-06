06 июля 2024, 22:54

СК установил личности двоих погибших при взрыве в Волгограде

РИА «Новости»
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В Волгограде установили личности двух погибших при взрыва на насосной станции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

«Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», - уточнили в ведомстве.

Днем 6 июля сильный взрыв раздался на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. В результате происшествия рухнула кровля здания. Причиной детонации могли стать нарушения техники безопасности во время сварочных работ.

Взрывы СК РФ
06 июля 2024, 23:49
Упавшая на палатку сосна насмерть придавила девочку на Урале
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В Челябинской области девятилетняя девочка погибла из-за падения дерева на туристическую палатку. Также в реанимацию попала ее полугодовалая сестра, сообщила пресс-служба регионального СК России.

Все случилось вечером 5 июля на территории кемпинга в лесу около озера Тургояк. Сосна рухнула на палатку, когда в ней находились два ребенка. Старшая девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Ее шестимесячную сестру госпитализировали с травмой головы.

Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Директора организации допросили в качестве подозреваемого. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге во время непогоды погиб 11-летний мальчик.

Ребенок вышел играть на футбольную площадку, когда на улице был сильный ветер, на него рухнуло дерево.

Дети Челябинская область
06 июля 2024, 23:32
Девочка утонула в Волге во время отдыха с семьей
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Десятилетняя девочка утонула в реке Волга. Также пропала ее шестилетняя сестра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Местные жители извлекли тело погибшего ребенка, 2014 года рождения, в необорудованном для купания месте на реке Волга в районе деревни Вашуриха», - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, с девочкой пропала ее шестилетняя сестра. На месте происшествия работает водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Согласно предварительной версии, семья из Володарского муниципального округа приехала отдыхать на берег Волги. В какой-то момент отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду дочерей. Всего в семье воспитываются пять детей.

Похожая трагедия произошла в Алтайском крае.

Десятилетний мальчик утонул в бассейне оздоровительного комплекса.

Отдых Дети Семья Реки
06 июля 2024, 23:25
Пожар на газораспределительном узле начался под Алуштой
РИА «Новости»
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В Крыму под Алуштой загорелся газораспределительный узел. На месте работают спасатели и лесники, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным спасателей, пожар начался в районе села Виноградное.

«К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Силы и средства главного управления направлены на недопущение распространения огня», - уточнили в ведомстве.

Мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе могут отключить газ в связи с ЧП.

«Завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», - написала чиновник в своем Telegram-канале.

О причинах начала пожара не сообщается.

В июне мощный пожар возник на газопроводе в Саратовской области. По данным местных властей, возгорание возникло из-за аномальной жары.

Пожары МЧС РФ Крым
06 июля 2024, 21:59
Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света
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Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане остались без света из-за замыкания на трансформаторе. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, замыкание произошло на силовом трансформаторе мощностью 25 мегаватт на подстанции «Ярыксу». Он вышел из строя, отключив еще два трансформатора.

«Силами подразделений „Дагэнерго“ предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 мегаватт. В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрт и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов», - уточнили в администрации.

На место аварии прибыл глава города Корголи Корголиев и другие местные чиновники.

Позже в «Дагэнерго» сообщили, что на станцию доставят новое оборудование. О сроках возобновления электроснабжения сообщат позже.

Ранее Энергодар остался без света и воды в результате удара ВСУ по подстанции «Радуга».

Дагестан Электричество

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