СК установил личности двоих погибших при взрыве в Волгограде
В Волгограде установили личности двух погибших при взрыва на насосной станции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
«Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», - уточнили в ведомстве.
Днем 6 июля сильный взрыв раздался на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. В результате происшествия рухнула кровля здания. Причиной детонации могли стать нарушения техники безопасности во время сварочных работ.