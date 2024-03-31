СК сообщил о продолжающихся обращениях посетителей «Крокуса»

«Аккумулирование и изучение этих данных ведется следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего», - отметили в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 31 марта п ровел совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Он поручил указал на важность изучения связей каждого из фигурантов. Такая работа нужна для установления имен всех организаторов и заказчиков нападения.

Жертвами теракта в Красногорске стали 144 человека, в том числе пятеро детей. Всего пострадали 695 человек. Следователи установили личности 134 жертв.