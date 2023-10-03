СК России заочно обвинил начальника ГУР Минобороны Украины Буданова в терроризме

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Следователи собрали достаточно доказательств причастности высшего военного руководства Украины к организации более 100 воздушных атак на российские объекты с беспилотников самолетного типа в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го. Речь идет об ударах по территориям Москвы и Подмосковья, Крыма и Севастополя, Белгородской, Брянской, Ростовской областей и других регионов.

Помимо Буданова, обвинение заочно предъявили командующему ВС ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Им всем вменили совершение террористического акта (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ). Обвиняемых планируют объявить в розыск и заочно взять под стражу. Следователи выяснили также, что фигуранты вовлекали в преступления своих подчиненных.

СК продолжает расследование уголовных дел по фактам террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России с применением беспилотников. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлениям.