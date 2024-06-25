СК разберется в обстоятельствах гибели людей в упавшем с парковки BMW в Краснодаре

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Дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, водитель BMW набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки на третьем этаже ТРЦ. Иномарка рухнула на дорогу на улице Рашпилевской.

Погибли водитель и его пассажиры: женщина и мальчик. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте.

Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить все обстоятельства ДТП и поставил на контроль ход расследования.

Ранее знакомый погибшего водителя охарактеризовал его как «хорошего парня» и добавил, что у него была прекрасная семья.