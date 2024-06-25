СК разберется в обстоятельствах гибели людей в упавшем с парковки BMW в Краснодаре
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в иномарке, упавшей с многоуровневой парковки на проезжую часть в Краснодаре. СК выясняет обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба краевого следственного управления ведомства.
Дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.
По предварительным данным, водитель BMW набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки на третьем этаже ТРЦ. Иномарка рухнула на дорогу на улице Рашпилевской.
Погибли водитель и его пассажиры: женщина и мальчик. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте.
Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить все обстоятельства ДТП и поставил на контроль ход расследования.
Ранее знакомый погибшего водителя охарактеризовал его как «хорошего парня» и добавил, что у него была прекрасная семья.