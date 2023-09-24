СК рассказал о расследовании дела о поджоге жительницы Серпухова

Читайте нас в:

Преступление произошло ранним утром 23 сентября возле дома на улице Космонавтов. По предварительным данным, 49-летний мужчина действовал из личной неприязни. Он не смог довести свой замысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Тридцатисемилетнюю пострадавшую госпитализировали.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью (часть 3 статьи 30, пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки и смывы, допросили свидетелей и назначили дактилоскопическую судебную экспертизу по изъятым зажигалке и бутылке, а также экспертизу на наличие следов легковоспламеняющейся жидкости по фрагменту одежды и смыву.

Личность подозреваемого удалось установить, его объявили в розыск. Правоохранители принимают меры к задержанию мужчины.