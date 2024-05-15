СК раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов

Против сотрудника миграционной службы возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, указали в ведомстве. Иностранцы платили злоумышленнику от 400 до 700 тысяч рублей за паспорт. По делу о незаконной миграции правоохранители задержали 15 человек.

«В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде», - отметили в ведомстве.

По месту жительства подозреваемых провели обыски, правоохранители изъяли мобильные телефоны и фальшивые документы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в квартире жителя Москвы без его ведома незаконно прописали восемь иностранцев. Мужчина узнал об этом, когда восстановил доступ к своему аккаунту на Госуслугах.