СК проверит видео с избиением школьника под саундтрек «Слова пацана»

По данным ведомства, в одном из Telegram-каналов появилось видео с издевательствами над школьником. На ролике подростка забили в угол и начали бить по лицу. Спустя время ученика, стоявшего на коленях, снова начали унижать. Все это сопровождалось саундтреком из сериала «Слово пацана».

«Следователи регионального СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - указали в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по статье о хулиганстве.

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина призывала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» на тему пропаганды насилия и опасного образа жизни. Нарушений действующего законодательства не нашли, уточнила зампред комитета нижней палаты парламента по налогам и сборам Наталья Орлова.