СК проверит видео, на котором воспитательница бьет ребенка в Севастополе

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В ведомстве уточнили, что сотрудники СК, проверяя материалы в СМИ и соцсетях, наткнулись на пост с роликом. На кадрах сотрудница детского сада в Ленинском районе на детской площадке применила насилие к дошкольнику.

В главке регионального СК сразу же поручили провести процессуальную проверку, установить все обстоятельства инцидента, а также оценить действиям воспитателя и руководства детсада.

Центральный аппарат СКР также запросил доклад о ходе и результатах проверки.

Ранее в Щелкове воспитательница несколько раз ударила ребенка. Против нее возбудили уголовное дело и отстранили от работы.