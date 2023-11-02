СК проверит сообщения о травмировании подростка на квесте в Москве

Читайте нас в:

По его информации, о травмировании подростка узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Известно, что 1 ноября девочка участвовала в квесте на Гостиничной улице, после чего получила травмы.

Следователи начали проверку всех обстоятельств дела, в том числе соблюдение мер безопасности.

Ранее следователи задержали организатора квеста на юго-востоке столицы. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей.