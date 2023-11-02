СК проверит сообщения о травмировании подростка на квесте в Москве
В Москве после прохождения игрового квеста 14-летняя девочка получила травмы. Следственный комитет России проверит все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.
По его информации, о травмировании подростка узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Известно, что 1 ноября девочка участвовала в квесте на Гостиничной улице, после чего получила травмы.
Следователи начали проверку всех обстоятельств дела, в том числе соблюдение мер безопасности.
Ранее следователи задержали организатора квеста на юго-востоке столицы. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей.