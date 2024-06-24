СК поставил на контроль дело о ребенке, выпавшем из окна больницы в Москве

Конфликт между мужчинами около овощной палатки на Артиллерийской улице Саратова перерос в массовую драку. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило городское издание «Саринформ».

По словам свидетелей, сцепившихся в рукопашной мужчин пытались разнять женщины, но в итоге их тоже затянуло в конфликт. Кроме того, в массовой драке принял участие мужчина с топором, но в дело свое оружие он пускать не стал.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сообщение о драке на Артиллерийской улице поступило на пульт дежурного в 19:30. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые задержали одного из участников конфликта.

По факту драки ведомство начало проверку для установления причин конфликта. Кроме того, сейчас правоохранители выясняют личности всех участников потасовки.

Ранее стало известно о конфликте во дворе ЖК «Рублевский» в Одинцовском городском округе, где рано утром в субботу, 22 июня отношения начали выяснять две компании. Когда их заметили жители дома и начали снимать на мобильные телефоны, то дебоширы достали оружие и открыли стрельбу стрелять по окнам. Прибывшие на место полицейские задержали только двух участников конфликта. Остальные успели сбежать.