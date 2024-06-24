24 июня 2024, 04:49

СК поставил на контроль дело о ребенке, выпавшем из окна больницы в Москве

РИА «Новости»
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Следственный комитет России проконтролирует расследование уголовного дела о гибели ребенка в одной из московских больниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», - уточнили в комитете.

Накануне мертвого ребенка нашли под окнами палаты НИКИ имени академика Вельтищева. По словам матери подростка, ее сын страдал от судорог. Она обвинила врачей в халатности.

Мальчика положили в больницу из-за проблем с почками. Через несколько дней у подростка начались судороги, возникли проблемы с дыханием. Врачи оставили пациента полежать на кушетке, после чего собирались отправить обратно в палату. Но пока мать ждала, к больнице приехала полиция - тело ребенка нашли под окнами медучреждения. Врачи уверяют, что он сам открыл окно, но его мать не верит в эту версию.

Уголовное дело Дети Больницы Врачи Россия Следственный комитет России Москва
24 июня 2024, 00:22
Жители Саратова устроили массовую драку около овощной палатки
РИА «Новости»
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Конфликт между мужчинами около овощной палатки на Артиллерийской улице Саратова перерос в массовую драку. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило городское издание «Саринформ».

По словам свидетелей, сцепившихся в рукопашной мужчин пытались разнять женщины, но в итоге их тоже затянуло в конфликт. Кроме того, в массовой драке принял участие мужчина с топором, но в дело свое оружие он пускать не стал.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сообщение о драке на Артиллерийской улице поступило на пульт дежурного в 19:30. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые задержали одного из участников конфликта.

По факту драки ведомство начало проверку для установления причин конфликта. Кроме того, сейчас правоохранители выясняют личности всех участников потасовки.

Ранее стало известно о конфликте во дворе ЖК «Рублевский» в Одинцовском городском округе, где рано утром в субботу, 22 июня отношения начали выяснять две компании. Когда их заметили жители дома и начали снимать на мобильные телефоны, то дебоширы достали оружие и открыли стрельбу стрелять по окнам. Прибывшие на место полицейские задержали только двух участников конфликта. Остальные успели сбежать.

Саратов Драки МВД РФ Полиция
23 июня 2024, 23:53
Россиянин закрыл собой жену на пляже Севастополя во время обстрела ВСУ
РИА «Новости»
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Попавшая под ракетный обстрел украинских боевиков во время отдыха на пляже Севастополя местная жительница выжила и не пострадала, потому что в момент удара ее закрыл собой муж. Об этом она рассказала в комментарии Telegram-каналу Shot.

Она подчеркнула, что падение кассетных боеприпасов началось за считанные секунды, поэтому шансов убежать не было никаких.

«Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», - заявила собеседница.

Женщина добавила, что слышала крики детей в крови и видела, как люди помогают друг другу, а водители автобусов и неравнодушные жители вывозили людей с пляжа.

Минобороны заявило, что для удара по Севастополю украинские военные использовали ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Один из снарядов взорвался в воздухе и суббоеприпасы начали падать на людей в курортной части города.

От полученных ран скончались двое детей и двое взрослы х. В больницы доставили 82 человека, а общее количество пострадавших выросло до 151.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 23:44
«Охранника убили нашего». Священник записал видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от террористов
Телеканал «360»
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Священник церкви в Махачкале, где во время нападения террористов находились 19 человек, записал видео из здания. Его опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«Мы сидим в храме, охранника убили нашего», - рассказал священнослужитель.

Вооруженные боевики напали на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте, когда православные отмечали праздник Святой Троицы. Сначала сообщалось, что террористы заблокировали 40 заложников в церкви в Махачкале. Потом в республиканском МВД уточнили, что служители и посетители церкви сами закрылись в здании, чтобы защититься от нападавших.

Рядом с церковью шел бой между силовиками и террористами. Около десяти часов вечера по московскому времени перестрелка закончилась. Силовики вывели людей из храма.

В Дербенте боевики убили охранника храма и священника Русской Православной Церкви Николая Котельникова. Террористы перерезали священнослужителю горло.

Священники Дагестан Терроризм Видео Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:19
Силовики Дагестана завершили активную фазу КТО в Дербенте
РИА «Новости»
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Дагестанские силовики в ходе контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двух боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что активная часть КТО в городе завершилась. Но режим сохраняется по всей республике.

Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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