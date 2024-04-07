07 апреля 2024, 21:07

СК показал видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

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В Подмосковье неизвестные ранили двух полицейских. Видео с места преступления показала пресс-служба СК России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования.

Двух раненых полицейских обнаружили на проселочной дороге в поселке Фряново 7 апреля. Их заметил прохожий. Мужчины находились в бессознательном состоянии. Один из них впоследствии скончался в результате полученных им огнестрельных ранений. К месту происшествия выехали опытные следователи и криминалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Видео Россия Следственный комитет России
07 апреля 2024, 21:58
Осталось меньше метра. Уровень воды реки Урал у Оренбурга почти дошел до критического
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Уровень реки Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Опасный уровень - 930 сантиметров. Неблагоприятное значение уже пройдено - 760 сантиметров», - сказано в публикации.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составил 765 сантиметров.

Ранее в МЧС заявили, что жителям районов возможных подтоплений следует поскорее эвакуироваться. По информации министерства, в 39 регионах подтопило более 6,8 тысячи жилых домов. Ведомство привело сотрудников в ряде субъектов страны в режим повышенной готовности.

Самая трудная обстановка с наводнением в Оренбургской области. Более 100 спасателей и 30 единиц техники задействовали для укрепления дамбы в селе Илек.

Урал Спасатели Наводнения Реки Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 21:50
Жителям Орска порекомендовали сделать вакцинацию от гепатита А
РИА «Новости»
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Оказание стационарной медицинской помощи в Орске временно прекратили, эвакуированным из зоны затопления сделают вакцинацию от гепатита А. Об этом сообщили в Минздраве Оренбургской области.

Пациентов перенаправят в профильные учреждения Новотроицка и Оренбурга. В городе сейчас оказывают преимущественно экстренную и неотложную помощь Стационары расположены по адресам: улица Новосибирская, 117 и улица Станиславского, 50.

Для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированным жителям бесплатно предоставят противовирусные средства.

С 9 апреля начнется массовая вакцинация населения от гепатита А, заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.

«Прошу население <…> максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается», - предупредила министр.

В Сети появились новые кадры затопленного Орска, куда продолжает прибывать вода. На ролике видно, как людей спасают с помощью лодок. Трамвайные остановки в городе ушли под воду.

Минздрав Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 21:09
Два ангара загорелись в поселке Индустриальный под Краснодаром
Пресс-служба МЧС
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Пожар начался в ангарах в поселке Индустриальном под Краснодаром. Огонь охватил площадь 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В поселке Индустриальный горят два ангара. Огонь охватил 1700 квадратных метров. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники», - сообщили в ведомстве.

Ангары расположены на улице Безуленко в поселке Индустриальный. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания и защитой рядом стоящего строения.

В Уфе ранее загорелся завод с пластиком , расположенный в микрорайоне Сипайлово на улице Чудской. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На складе загорелись пластиковые кубовые емкости, используемые для хранения жидкостей.

При пожаре в Москве на улице Уральской пострадали пять человек. Загорелась квартира в девятиэтажном доме.

Пожары Краснодар МЧС РФ Россия
07 апреля 2024, 20:26
Попавших в зону затопления оренбуржцев освободят от коммунальных платежей
РИА «Новости»
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер распорядился освободить от коммунальных платежей людей, чьи дома попали в зону затопления. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций», - заявил Паслер.

Жителям затопленных домовладений также предоставят кредитные каникулы, отметил губернатор на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из зоны половодья в Оренбуржье эвакуировали более четырех тысяч жителей , в том числе 885 детей. Паводок коснулся 27 муниципалитетов региона, закрыто 47 мостовых сооружений.

Дети Паводки Наводнение в Оренбургской области

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