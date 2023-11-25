СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области

«В результате ДТП водитель авто погиб. Число пострадавших и тяжесть травм устанавливается», - указали в ведомстве.

ДТП произошло днем 25 ноября на трассе Малоярославец - Боровск. Водитель за рулем Renault Logan выехал на встречную полосу и врезался в перевозивший детей микроавтобус. От удара тот съехал в кювет.

Водитель, управлявший Renault, погиб. О состоянии пострадавших позже сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

По его данным, два взрослых пассажира попавшего в ДТП автобуса получили переломы запястья и плеча , а у детей выявили ссадины и ушибы.

«Всех попавших в ДТП привезли в Центральную районную больницу в Боровске, врачи их осмотрели и накормили. <…> С пострадавшими работают сотрудники МЧС, медики и администрация района», - добавил он.

По факту гибели водителя иномарки уже возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.