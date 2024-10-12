12 октября 2024, 18:58

СК показал последствия взрыва на АЗС в Грозном

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Прогремевший на АЗС в Грозном взрыв и последовавший за ним пожар почти полностью уничтожили заправку на проспекте Мохаммеда Али. Кадры с места происшествия и работу следователей показала пресс-служба СК.

Взрывом повредило автомобиль и несколько зданий. Металлические конструкции повалило на землю, часть из них разорвало на куски.

Как сообщил источник 360.ru, в результате ЧП погибли двое взрослых и двое детей : они находились недалеко от станции, когда сдетонировала цистерна с газом. Пламя перешло на емкость с бензином. Также незначительные ожоги и травмы получили пять человек. Им оказали помощь на месте. СК возбудил уголовное дело.

Глава Чечни Рамзан Кадров взял ситуацию на личный контроль. Он отметил, что всех виновных в происшествии на АЗС привлекут к ответственности.

Уголовное дело Дети Чечня Газ Взрывы Видео
12 октября 2024, 19:33
Рабочие провалились в котлован на востоке Москвы, один из них погиб
РИА «Новости»
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Двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Одного из них нашли мертвым, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о случившемся поступила спасателям в 18:56. По предварительным данным, ЧП произошло на Косинской улице. Мужчины упали в котлован, связь с ними потеряли.

На место выехала бригада скорой помощи и спасатели с собаками. Выяснилось, что один из провалившихся в котлован погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще одно ЧП произошло на стройке в столице в середине апреля.

Один из рабочих сорвался с высоты на стройплощадке на улице Нижние Мневники. Мужчина погиб на месте.

Ранее на стройке в московском районе Печатники 40-летнего рабочего зажало деревянным листом. Мужчина потерял сознание. По факту случившегося следователи назначили проверку.

Спасатели Строительство Мужчины Москва
12 октября 2024, 19:01
Глава Дагестана пообещал поддержку Чечне в связи со взрывом на АЗС в Грозном
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Дагестан при необходимости окажет Чечне помощь в ситуации со взрывом на автомобильной заправке в Грозном. Об этом в Telegram-канале сообщил Сергей Меликов.

«В Грозном трагедия - взрыв на АЗС. Выражаю от имени дагестанцев глубокие соболезнования семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этой беде мы знаем не понаслышке. Дагестан готов оказать братскому чеченскому народу всю необходимую помощь», - написал он.

Цистерна с газом на грозненской АЗС взорвалась 12 октября, после этого начался пожар. МЧС сообщало, что жертвами стали четыре человека, среди них двое детей.

Глава республики Рамзан Кадыров обещал, что в соответствии с законом виновных привлекут к ответственности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности.

Дагестан Чечня Взрывы
12 октября 2024, 17:49
Школьница погибла во время прогулки по заброшенному зданию в Петербурге
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Летальным исходом закончился для школьницы из Санкт-Петербурга поход с подругами для распития алкоголя в заброшенное здание. Подробности гибели девочки узнал сайт 78.ru.

Журналисты выяснили, что тело подростка нашли в особняке Черкасского в Василеостровском районе города. В минувшую пятницу, 11 октября, школьница встретилась с тремя подругами.

Компания несовершеннолетних уговорила прохожего купить им алкоголь. Точкой для распития спиртного девочки выбрали заброшенное здание на Университетской набережной.

Во время выхода из него одна из школьниц потеряла равновесие на лестнице и упала. От полученных травм она скончалась на месте.

В минувший четверг, 10 октября, семья из Подольска нашли в запертой комнате умершую дочь-школьницу. Девочка, по неподтвержденным данным, ушла к себе после проигранной партии в шахматы отцу. Мужчина якобы накричал на дочь, что ее сильно расстроило. В обстоятельствах гибели ребенка сейчас разбираются следователи.

Санкт-Петербург Дети Алкоголь
12 октября 2024, 17:46
Стало известно количество пострадавших при взрыве на АЗС в Грозном
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Пять человек пострадали при взрыве цистерны с газом на автозаправочной станции в Грозном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Чечни.

Пострадавшие получили незначительные ожоги и травмы, медицинскую помощь им оказали на месте, отметили в ведомстве. От госпитализации люди отказались.

«На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырех погибших», - добавили в министерстве.

Взрыв прогремел на АЗС на проспекте Мохаммеда Али. Сдетонировала цистерна с газом, огонь перекинулся на вторую емкость с топливом. Источник 360.ru сообщил, что именно от удара цистерны погибли четыре человека.

СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Глава Чечни Рамзан Кадров взял ситуацию на личный контроль.

Уголовное дело Пожары Чечня Газ Минздрав Взрывы

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