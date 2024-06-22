СК показал обломки рухнувшего в Амурской области Robinson R66

Скандал разразился в Железноводской городской больнице Ставрополя после нападения врача-кардиолога на местную жительницу, которая привела на повторный прием мать после операции коронарного шунтирования. Подробности 360.ru рассказала пострадавшая от избиения медика Елена.

Она пояснила, что в больницу ее маму направили для наблюдения после перенесенной операции. Кардиолог должен следить за состоянием пациента, дать рекомендации по реабилитации и корректировать прием препаратов. Но первый прием ограничился только тем, что перенесшей операцию пенсионерке только померили давление. Через несколько недель собеседница привела маму на повторный прием.

«У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли врач для чего мы пришли, так как у нее уже закончился прием и к ней не имели права никого записывать», - рассказала Елена.

Собеседница пояснила, что такого начала разговора она включила запись на телефоне. В результате кардиолог убежала из кабинета. Но девушка отправилась на поиски и нашла врача на другом этаже.

Она добавила, что сняла побои и написала на врача заявление. Но все закончилось административной статьей о хулиганстве. Руководство больницы, с которым Елена вчера встречалась, заявило, что кардиолог еще после первого приема написал заявление, что отказывается принимать ее маму.

«Я считаю, что заявление написали задним числом. Просто отказ в медицинской помощи инвалиду второй группы - это уже уголовная статья», - подчеркнула собеседница.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края в комментарии 360.ru заявили, что начали служебную проверку по жалобе дочери пациентки о нарушении этики врачом-кардиологом.

В начале марта семья из Ставрополя обвинила врачей городской больницы № 2 в избиении 89-летней пенсионерки, к которой на теле нашли большое количество синяков. В больнице заявили, что бабушка ударилась сама о тумбочку, когда потянулась за водой.

Она добавила, что сняла побои и написала на врача заявление. Но все закончилось административной статьей о хулиганстве. Руководство больницы, с которым Елена вчера встречалась, заявило, что кардиолог еще после первого приема написал заявление, что отказывается принимать ее маму.

«Я считаю, что заявление написали задним числом. Просто отказ в медицинской помощи инвалиду второй группы - это уже уголовная статья», - подчеркнула собеседница.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края в комментарии 360.ru заявили, что начали служебную проверку по жалобе дочери пациентки о нарушении этики врачом-кардиологом.

В начале марта семья из Ставрополя обвинила врачей городской больницы № 2 в избиении 89-летней пенсионерки , у которой на теле нашли большое количество синяков. В больнице заявили, что бабушка ударилась сама о тумбочку, когда потянулась за водой.

Она пояснила, что в больницу ее маму направили для наблюдения после перенесенной операции. Кардиолог должен следить за состоянием пациента, дать рекомендации по реабилитации и корректировать прием препаратов. Но первый прием ограничился только тем, что перенесшей операцию пенсионерке померили давление. Через несколько недель собеседница привела маму на повторный прием.

«У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли врач для чего мы пришли, так как у нее уже закончился прием и к ней не имели права никого записывать», - рассказала Елена.

Собеседница пояснила, что до начала разговора она включила запись на телефоне. В результате кардиолог убежала из кабинета. Но девушка отправилась на поиски и нашла врача на другом этаже.