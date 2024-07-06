06 июля 2024, 19:15

СК показал кадры с места обрушения насосной станции в Волгограде

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Сотрудники Следственного комитета обнародовали кадры с места обрушения насосной станции в Волгограде. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты. Специалисты проводят осмотр территории, чтобы зафиксировать степень повреждения здания.

Предварительной причиной случившегося контролирующие органы называют нарушение правил безопасности при осуществлении технических работ.

«Продолжается осмотр места происшествия на территории канализационно-насосной станции, где произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания», - подчеркнули в СК.

Первоначальную версию о возможном взрыве на территории насосной станции в пресс-службе компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» опровергли.

Ранее очевидцы рассказали 360.ru о последствиях обрушения насосной станции.

Уголовное дело Обрушения Газ Взрывы
06 июля 2024, 20:02
В Волгограде после взрыва на насосной станции повредило окна в многоэтажке
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Из-за взрыва на насосной станции в Волгограде повредило окна в 29 квартирах находящегося рядом многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В результате поквартирного обхода дома управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление окон», - отметили власти.

В мэрии добавили, что работники управляющей компании временно закроют окна пленкой. Стеклопакеты заменят в квартирах бесплатно.

Сильный взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем, 6 июля. Его жертвами стали два человека. Предварительной причиной случившегося назвали нарушения, допущенные при сварке.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На месте разрушенной взрывом газа насосной станции ведут разбор завалов в поисках выживших людей.

Обрушения Взрывы Россия
06 июля 2024, 19:48
Петербуржцу откусили палец в уличной драке
РИА «Новости»
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Пострадавший в драке с неизвестными житель Санкт-Петербурга недосчитался фаланги пальца, которую откусил один из злоумышленников. Как сообщила «Фонтанка», незнакомцы напали на мужчину около на Комендантском проспекте в Приморском районе города.

Пострадавший в драке с неизвестными житель Санкт-Петербурга недосчитался фаланги пальца, которую откусил один из злоумышленников. Как сообщила «Фонтанка» , незнакомцы напали на мужчину около на Комендантском проспекте в Приморском районе города.

Полицию вызвала сестра пострадавшего, заявив, что на ее брата набросились злоумышленники. По данным редакции, мужчину доставили в больницу.

Врачи в ходе осмотра диагностировали у него перелом костей черепа, ушибы головы и частичную ампутацию фаланги пальца на правой руке.

Дать комментарий о происшествии журналистам мужчина не захотел. Но полиция оперативно нашла нападавших. Ими оказались приехавший в Санкт-Петербург 24-летний уроженец Владивостока и его приятель. Против них завели дела о мелком хулиганстве.

В минувший четверг, 4 июля, жительница Санкт-Петербурга лишилась мизинца в спортивном клубе из-за конфликта с другой посетительницей учреждения. По словам пострадавшей, спортсменке не понравилось, что к ней повернулись спиной. Она полезла в драку, во время которой откусила оппонентке мизинец.

Драки Санкт-Петербург Врачи Полиция
06 июля 2024, 18:31
Странные разводы в Амурском заливе напугали жителей Владивостока
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Пыльца природного происхождения стала причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива. Загрязнения нефтепродуктами не выявили, сообщила пресс-служба администрация Владивостока.

«На обработку сорбентом реакции на акватории не было, отсутствовал характерный запах. Пробы воды направили в Росприроднадзор. Там специалисты обнаружили в воде пыльцу природного происхождения», - отметили представители администрации.

Ранее в Сети распространились фотографии и видео, на которых видно, что акватория Амурского залива во Владивостоке покрылась странными желто-белыми разводами.

В минувшем апреле масляные пятна выявили близ Лефортовского моста. В загрязнении реки Яузы начала разбираться столичная прокуратура.

Владивосток Экология
06 июля 2024, 18:03
Пожар в здании автотехцентра на юго-востоке Москвы потушили
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Пожарные пошутили возгорание в двухэтажном здании на юго-востоке Москве, где горели кровля и утеплитель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее источник 360.ru сообщил, что здание автотехцентра по Люблинской улице в Москве загорелось на площади 250 квадратных метров.

«Пожар на юго-востоке Москвы полностью ликвидировали. В устранении последствий возгорания задействовали 22 единицы техники и 70 специалистов. Информация о пострадавших не поступала», - заявили в МЧС.


Прибывшие на место правоохранители ограничили движение по Люблинской улице, в сторону области открытой оставили одну полосу.

Накануне на Ленинском проспекте в Москве загорелся Дом культуры.

Пожары Москва

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