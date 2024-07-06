СК показал кадры с места обрушения насосной станции в Волгограде
Сотрудники Следственного комитета обнародовали кадры с места обрушения насосной станции в Волгограде. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты. Специалисты проводят осмотр территории, чтобы зафиксировать степень повреждения здания.
Предварительной причиной случившегося контролирующие органы называют нарушение правил безопасности при осуществлении технических работ.
«Продолжается осмотр места происшествия на территории канализационно-насосной станции, где произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания», - подчеркнули в СК.
Первоначальную версию о возможном взрыве на территории насосной станции в пресс-службе компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» опровергли.
Ранее очевидцы рассказали 360.ru о последствиях обрушения насосной станции.