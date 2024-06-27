СК подтвердил обнаружение третьего тела в результате схода поезда в Коми

Никто из пассажиров не пострадал в результате расцепки вагона электропоезда от состава во время отправления с платформы Кратово Казанского направления на Московской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Саморасцеп произошел в 13:33 между вагонами электропоезда «Иволга», который принадлежит перевозчику, не имеющему отношения к РЖД. В компании подтвердили, что всех пассажиров высадили из вагонов.

Из-за саморасцепа движение поездов Казанского направления в сторону Москвы запустили по соседним путям с увеличенными интервалами. В сторону области расписание не изменилось - составы курсируют в штатном режиме.

Ранее около станции Малиновка в Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. На движение других составов ЧП не повлияло. Пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.