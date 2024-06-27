27 июня 2024, 15:53

СК подтвердил обнаружение третьего тела в результате схода поезда в Коми

Пресс-служба МЧС
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Тело третьей жертвы схода поезда в Коми нашли на месте ЧП. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Погибшей оказалась пропавшая из 10 вагона 16-летняя девушка.

«Ранее числилась пропавшей без вести, ее долго искали», - заявили следователи.

Информация об обнаружении третьего тела после схода поезда с рельсов в Коми ранее появилась в СМИ.

Авария с пассажирским составом произошла 26 июня. В результате ЧП опрокинулись девять вагонов. В поезде находились 215 пассажиров, 182 из них отправились в пункты назначения в других составах.

Россия Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 16:04
Никто из пассажиров не пострадал из-за ЧП с поездом «Иволга» в Подмосковье
Телеканал «360»
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Никто из пассажиров не пострадал в результате расцепки вагона электропоезда от состава во время отправления с платформы Кратово Казанского направления на Московской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Саморасцеп произошел в 13:33 между вагонами электропоезда «Иволга», который принадлежит перевозчику, не имеющему отношения к РЖД. В компании подтвердили, что всех пассажиров высадили из вагонов.

Из-за саморасцепа движение поездов Казанского направления в сторону Москвы запустили по соседним путям с увеличенными интервалами. В сторону области расписание не изменилось - составы курсируют в штатном режиме.

Ранее около станции Малиновка в Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. На движение других составов ЧП не повлияло. Пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.

РЖД Дороги Поезда Москва
27 июня 2024, 15:24
Спасатели обнаружили еще одно тело на месте ЧП с поездом в Коми
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Экстренные службы нашли тело третьего погибшего в результате схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщил «Интерфакс».

Труп обнаружили в тамбуре одного из перевернувшихся вагонов, уточнил источник издания в экстренных службах.

Состав сошел с рельсов 26 июня под Интой, в результате опрокинулись девять вагонов. Медицинская помощь потребовалась 46 пассажирам, их госпитализировали. Некоторых раненых перевезли в Сыктывкар и Воркуту. По словам главы Коми Владимира Уйбы, из 215 пассажиров 182 человека в других составах отправились дальше, в пункты назначения.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 27 июня опубликовала видеозапись с места аварии.

Экстренные службы нашли тело третьего погибшего в результате схода с рельсов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Коми. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 14:27
Сама зашла в огонь. Жена единственного выжившего рассказала о пожаре во Фрязине
Телеканал «360»
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В крупном пожаре в высотном здании во Фрязине выжил только один человек. Его состояние стабилизировалось, 27 июня его уже переведут в общую палату. Об этом 360.ru рассказала его жена.

Она сообщила, что жизни ее супруга сейчас ничего не угрожает. Мужчина может разговаривать и находится в относительно нормальном состоянии.

«Его переведут в общую палату, сегодня, после трех. Но еще неизвестно, в какую», - указала женщина.

Супруга пострадавшего добавила, что воспитывает с мужем четверых детей. Она отметила, что выбежала из дома, как только узнала о пожаре. По ее словам, пришлось выломать две двери, чтобы добраться до мужа, заблокированного в здании.

«Я же сама зашла в этот пожар, чтобы спасти моего мужа. <…> Я кричала как сумасшедшая, снимала маски с этих [пожарных], а потом забежала сама туда внутрь», - подчеркнула она.

Жертвами пожара стали шесть человек. Выжившего в пожаре мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Следственном комитете предположили, что ЧП произошло из-за неисправной проводки.

Пожары Фрязино
27 июня 2024, 12:58
Пропавшую после схода поезда в Коми девочку обнаружили в больнице
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Девочка, исчезнувшая после схода вагонов поезда в Коми, находится в реанимации, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. По информации источника РЕН ТВ, ее обнаружили среди неопознанных в больнице пассажиров.

В больницах после ЧП остались восемь человек, подчеркнули в Минздраве Коми. Ребенок находится в Республиканской детской клинической больнице.

«Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок - в отделении реанимации», - уточнили в министерстве.

Три человека, по данным на 10:30, находятся в Истиринской городской больнице, еще двоих перевели в больницу скорой медпомощи в Воркуте, двоих - в республиканскую клиническую больницу в Коми. Еще двое из тех, кого госпитализировали ранее, отказались продолжать лечение в стационаре. Всем пациентам отказывают необходимую медпомощь.

Некоторое время судьба 15-летней девочки после схода поезда с рельсов была неизвестна. Позже СМИ писали, что ее нашли живой , но не приводили подробностей.

Девочка, исчезнувшая после схода вагонов поезда в Коми, находится в реанимации, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. По информации источника РЕН ТВ , ее обнаружили среди неопознанных в больнице пассажиров.

Дети Больницы Минздрав Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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