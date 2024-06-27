СК подтвердил обнаружение третьего тела в результате схода поезда в Коми
Тело третьей жертвы схода поезда в Коми нашли на месте ЧП. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Погибшей оказалась пропавшая из 10 вагона 16-летняя девушка.
«Ранее числилась пропавшей без вести, ее долго искали», - заявили следователи.
Информация об обнаружении третьего тела после схода поезда с рельсов в Коми ранее появилась в СМИ.
Авария с пассажирским составом произошла 26 июня. В результате ЧП опрокинулись девять вагонов. В поезде находились 215 пассажиров, 182 из них отправились в пункты назначения в других составах.