21 июня 2024, 09:49

СК подтвердил крушение Robinson R66 в Амурской области

РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области. Точное количество пострадавших уточняется, заявили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Предварительно следователи установили, что на борту Robinson R66 были пилот и трое пассажиров. Накануне вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной близ реки Джелтула в Тындинском районе. Но к месту назначения воздушное судно не прибыло.

«Впоследствии получено оповещение аварийного радиомаяка, и зафиксирована крайняя точка координат местонахождения воздушного судна», - уточнили в пресс-службе.

Во время поисковой операции точное место, где находится вертолет, удалось обнаружить. В СУТ СК подчеркнули, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства крушения вертолета.

Авиация СК РФ
21 июня 2024, 09:35
Пропавший в Амурской области вертолет разбился в тайге. Погибли 4 человека
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Пропавший в Амурской области вертолет Robinson R66 разбился в тайге. Сегодня воздушное судно нашли, жертвами крушения стали четыре человека, сообщил Telegram-канал «112».

Как уточнил источник канала, Robinson R66 вылетел с площадки одного из предприятий накануне, а после перестал выходить на связь.

Вертолет искали больше суток. И вот в пятницу, 21 июня, его нашли в глухой тайге. При крушении погибли пилот и три пассажира, добавил собеседник «112». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официально эти данные пока подтверждены не были.

UPD: в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что завели дело после ЧП с вертолетом. Информация о количестве пострадавших уточняется, подчеркнули в ведомстве.

Авиация
21 июня 2024, 09:30
Сотрудники МЧС пострадали при массированной атаке БПЛА на Краснодарский край
РИА «Новости»
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Два сотрудника МЧС пострали при массированной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», - уточнили в МЧС.

Пострадавшим оказали медпомощь. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что целью беспилотников минувшей ночью стали объекты гражданской инфраструктуры региона.

В Краснодаре повреждения получило здание котельной рядом с автовокзалом «Южный», в Северском районе на территории НПЗ повредило административные здания.

«К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - указал Кондратьев.

Кроме того, при падении обломков скончался работник поврежденной котельной в Краснодаре.

Беспилотники Краснодар МЧС РФ
21 июня 2024, 09:18
Сотни машин пострадали от урагана в Москве
РИА «Новости»
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Сильный ветер в Москве 20 июня повалил почти 1200 деревьев. Сотни машин и три опоры освещения получили повреждения, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«По уточненным данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев», - сообщил источник.

Рухнули три опоры освещения, пострадали 643 автомобиля. Собеседник агентства заявил, что под упавшими деревьями получили травмы 12 человек и один погиб.

Ураган «Эдгар» сопровождался залповым ливнем и порывистым ветром. На северо-востоке Москвы одно из деревьев повредило газовую трубу , а скорая помощь наехала на провода под напряжением. В Подмосковье рухнули не менее 200 деревьев. Устранением последствий урагана занялись специалисты комитета лесного хозяйства.

Обстановка стабилизируется 21 июня. Синоптики спрогнозировали день без осадков и температуру воздуха до 22 градусов в Москве, до 23 градусов в Подмосковье.

Ураган Погода Погода в Москве Москва Ураган «Эдгар»
21 июня 2024, 04:18
Появилось последнее видео девушки, унесенной волной в море в Сочи
Freepik
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Девушка, унесенная во время сильного шторма в море в Сочи, сняла видео незадолго до несчастного случая. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Все произошло 16 июня рано утром на пляже «Ривьера». Жительница Липецкой области вместе с другом гуляла по берегу. В какой-то момент волна унесла ее в море.

В планах Дианы было провести в Сочи восемь дней. Свое путешествие она показывала на страничке в соцсетях. Один из роликов девушка сняла в поезде, где запечатлела себя и молодого человека. Видео она подписала двумя предложениями: «Едем в Сочи. Чисто вайб, закупились, затарились».

За несколько часов до гибели Диана опубликовала видео, снятое уже на берегу Черного моря. В ролике блондинка снимала саму себя и жаловалась, что ее волосы растрепались. Она показывала пляж и голубей. Потом девушка зашла в море и крикнула, что вода холодная.

Спасатели нашли тело девушки , которая, предположительно, пропала 16 июня в Сочи. По данным МЧС, ее личность установят после опознания.

Спасатели Сочи Соцсети Видео

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