СК подтвердил гибель семи человек при падении автобуса в реку в Петербурге

«Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», - уточнили в пресс-службе.

До этого в полиции заявили о задержании водителя утонувшего автобуса, возбудив в отношении него дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее источник 360.ru сообщал, что петербургские спасатели достали тела семи погибших пассажиров на месте падения автобуса в Мойку. Транспортное средство упало в воду из-за ошибки водителя, который не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост.