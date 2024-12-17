СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова при взрыве в Москве

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По данным следствия, утром во вторник, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные привели в действие заложенное в самокат взрывное устройство около подъезда жилого дома.

«В результате ЧП погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Рсосии Игорь Кириллов и его помощник», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия работают криминалисты, следователи и оперативные службы. Они проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Вторым погибшим оказался водитель Кириллова , который прибыл за начальником, чтобы отвезти на работу.