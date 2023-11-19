СК подтвердил гибель людей после падения дерева на машину в Новокузнецке

Режим ЧС объявили в Новокузнецке. Такого урагана в городе не было 45 лет

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Новокузнецке из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Из-за непогоды высоковольтные линии электропередачи получили повреждения, в части районов Новокузнецка нет отопления. Из-за ураганного ветра власти ввели режим повышенной готовности. Уточнялось, что город не сталкивался с подобным 45 лет - с 1978 года.

«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения», - сообщил Кузнецов.

Он добавил, что в результате непогоды два человека погибли, еще шесть пострадали. Службы ЖКХ и управляющие компании оценят ущерб.

«Повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. Повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры», - рассказал глава города.

Кузнецов поручил провести проверку всех вывесок на безопасность и срочно демонтировать неустойчивые конструкции.

Мужчина и женщина погибли в Новокузнецке после того, как на их автомобиль упало вырванное с корнями дерево. До этого на местную жительницу упал рекламный щит , женщину госпитализировали с травмами.