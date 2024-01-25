СК опроверг сообщения о задержании работника Wildberries за поджог склада
Следственный комитет не подтвердил информацию о задержании сотрудника компании Wildberries за поджог склада в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Ведомство также опровергло сообщения о подозреваемых по уголовному делу.
«Никто не задержан. Подозреваемых нет», - указали в пресс-службе СК.
В Сети распространились новости о задержании подозреваемого - одного из сотрудников Wildberries. Мужчина признался, что пошутил о поджоге, потому что его зарплата оказалась маленькой из-за штрафов.
RT информировал, что задержание прошло в Санкт-Петербурге , но официально эту информацию не подтвердили.
Пожар на складе маркетплейса в Шушарах разгорелся 13 января. СК после происшествия возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в сфере пожарной безопасности.
По данным Всероссийского союза страховщиков, примерная сумма имущественного ущерба может составлять более 10 миллиардов рублей. Компания до пожара застраховала весь товар , который находился в сгоревшем здании.