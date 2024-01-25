25 января 2024, 14:04

СК опроверг сообщения о задержании работника Wildberries за поджог склада

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Следственный комитет не подтвердил информацию о задержании сотрудника компании Wildberries за поджог склада в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Ведомство также опровергло сообщения о подозреваемых по уголовному делу.

«Никто не задержан. Подозреваемых нет», - указали в пресс-службе СК.

В Сети распространились новости о задержании подозреваемого - одного из сотрудников Wildberries. Мужчина признался, что пошутил о поджоге, потому что его зарплата оказалась маленькой из-за штрафов.

RT информировал, что задержание прошло в Санкт-Петербурге , но официально эту информацию не подтвердили.

Пожар на складе маркетплейса в Шушарах разгорелся 13 января. СК после происшествия возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в сфере пожарной безопасности.

По данным Всероссийского союза страховщиков, примерная сумма имущественного ущерба может составлять более 10 миллиардов рублей. Компания до пожара застраховала весь товар , который находился в сгоревшем здании.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело Поджоги Пожары Маркетплейсы
25 января 2024, 14:18
«Продолжают бороться». Появились данные о состоянии упавшего с 10-го этажа бойца поп-ММА Венома
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Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном, упавший с балкона 10-го этажа, остается в реанимации, его состояние стабильно. На его восстановление после травм уйдет до полугода. Об этом «360» рассказал боец, тренер Эдуард Кузьмин.

«Магомед пришел в себя, но так же остается в реанимации. Пока он сам лично не выходит на связь, информируют родственники. Врачи говорят, состояние стабильное, но продолжают бороться. Восстановится он примерно, судя по травмам, [за период] от трех до шести месяцев», - сообщил он.

Кузьмин отметил, что в интернете появилось много фейковых данных о случившемся, но подтвердил, что лига «Хардкор» пообещала покрыть все связанные с ЧП расходы семьи бойца.

Собеседник «360» отметил, что между ним и Зайналовым был конфликт, и 2 февраля они собирались решить его «на голых кулаках».

«Наш бой срывался уже год, и вот это была окончательная дата нашего противостояния. Но, к сожалению, с ним приключилась страшная беда», - посетовал Эдуард Кузьмин.

Что касается кошки, из-за которой Магомед Зайналов сорвался с балкона, она сильно испугалась, но выжила.

«Но она на улице осталась», - добавил Кузьмин.

О несчастном случае в Ростове-на-Дону стало известно 24 января. Жена Зайналова рассказала журналистам, что кошка, которую они недавно завели, выскочила на балкон и прыгнула на водосток. Боец решил спасти животное, но сам сорвался с высоты. Его отвезли в реанимацию.

Спортсмены Больницы Врачи Коты Смешанные боевые искусства MMA
25 января 2024, 12:54
Появились кадры спасения людей из-под завалов в Новотроицке
Пресс-служба МЧС
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В Новотроицке спасли всех оказавшихся под завалами обрушившейся насосной башни. Кадры операции опубликовала пресс-служба МЧС.

Судя по видео, людей доставали с помощью лестницы и тросов. Некоторых сразу переложили на носилки и передали медикам.

«В Новотроицке спасательная операция завершена», - резюмировали в ведомстве.

Всего из-под завалов спасли шесть человек. Их всех отправили на осмотр к врачам. Операцию проводили через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники.

Как сообщали местные власти, погибли два человека. О смерти одного стало известно почти сразу. Второй скончался в больнице.

Насосная станция обрушилась днем 25 января. Предварительной причиной ЧП назвали взрыв газового баллона подрядчиков, которые проводили ремонтные работы на объекте. В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации. Глава города Денис Меньшиков сообщил, что из-за обрушения станции местные жители не останутся без водоснабжения.

МЧС РФ Врачи Взрывы
25 января 2024, 12:05
Жертвами обрушения насосной станции в Новотроицке стали два человека
Пресс-служба МЧС
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Два человека погибли при обрушении насосной станции в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на районные власти.

Насосная станция в Новотроицке обрушилась в четверг, 25 января. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая занималась ремонтом на объекте. Под завалами могут находиться примерно семь человек.

Из-за взрыва на насосной станции в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте обрушения к работам приступили 77 человек и 25 единиц техники. Также к разрушенной станции выехали первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович и прокурор Новотроицка Александр Хабибуллин.

Глава города Денис Меньшиков сообщил, что местные жители не останутся без водоснабжения из-за ЧП.

Обрушения Взрывы
25 января 2024, 12:02
Появились новые данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Четверо пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге 24 января остаются в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

«Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести», - пояснили там.

Так же состояние пострадавших оценили и накануне.

Авария случилась на улице Беринга в Василеостровском районе около 16:00. Водитель автобуса № 152 потерял управление, транспорт на полной скорости вылетел на асфальт, сбил пешеходов и перевернулся. По предварительной информации, ДТП случилось из-за состояния здоровья водителя.

Петербургская полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители, в частности, выяснят, соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности дорожного движения.

Прокуратура Василеостровского района проконтролирует установление обстоятельств происшествия. В случае необходимости придется принять меры прокурорского реагирования.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы

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