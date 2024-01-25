СК опроверг сообщения о задержании работника Wildberries за поджог склада

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Ведомство также опровергло сообщения о подозреваемых по уголовному делу.

«Никто не задержан. Подозреваемых нет», - указали в пресс-службе СК.

В Сети распространились новости о задержании подозреваемого - одного из сотрудников Wildberries. Мужчина признался, что пошутил о поджоге, потому что его зарплата оказалась маленькой из-за штрафов.

RT информировал, что задержание прошло в Санкт-Петербурге , но официально эту информацию не подтвердили.

Пожар на складе маркетплейса в Шушарах разгорелся 13 января. СК после происшествия возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в сфере пожарной безопасности.

По данным Всероссийского союза страховщиков, примерная сумма имущественного ущерба может составлять более 10 миллиардов рублей. Компания до пожара застраховала весь товар , который находился в сгоревшем здании.