28 января 2024, 14:25

СК назвал возможного виновника смертельного ДТП в Краснодарском крае

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Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Москва — Нальчик» на трассе Р-217 в Павловском районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали пять человек, еще девять пострадали.

«Пострадавшие (девять человек, включая двух несовершеннолетних) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания помощи», - указали в пресс-службе.

Дело возбудили по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Смертельное ДТП произошло ночью 28 января. Автобус Neoplan врезался в грузовик Hyundai в районе станции Новоулешковская. В результате аварии погибли оба водителя, а также два пассажира автобуса и один пассажир грузового автомобиля.

Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Москва - Нальчик» на трассе Р-217 в Павловском районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело ДТП Автобусы Водители Краснодарский край
28 января 2024, 14:41
Больница загорелась в Казани
РИА «Новости»
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В здании больницы № 18 в Казани на улице Мавлютова произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По информации пресс-службы МЧС России, пожар уже удалось потушить.

Возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Из него самостоятельно эвакуировались 23 человека. Никто не пострадал. Огнеборцам потребовалось больше получаса на дорогу к месту происшествия и ликвидацию открытого горения.

Огонь распространился на 60 квадратных метров. С ним удалось справиться силами 59 огнеборцев, использовавших 20 единиц техники.

В здании больницы № 18 в Казани на улице Мавлютова произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По информации пресс-службы МЧС России , пожар уже удалось потушить.

Ранее в тот же день пожар произошел в здании Театра сатиры в Москве.

Пожары Больницы Казань
28 января 2024, 14:40
Унесшая жизни двух людей авария в Находке попала на видео
Телеканал «360»
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Три автомобиля столкнулись на трассе в Находке. Жертвами ДТП стали два человека. В распоряжении «360» появились кадры с места аварии.


По данным полиции Приморского края, 27-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением. Он столкнулся с автомобилями Toyota Belta и Nissan Note.

Жертвами аварии стали 30-летний водитель Toyota Belta и его 29-летняя пассажирка. Находившийся за рулем Toyota Mark II получил травмы. Также пострадала восьмилетняя пассажирка Toyota Belta и водитель Nissan Note. Их доставили в больницу. Ребенок находится в реанимации.

Правоохранители не выявили признаков опьянения у водителя Toyota Mark II. Следователь СО ОМВД России по Находке возбудил уголовное дело по факту случившегося. Полицейские установят обстоятельства ДТП.

Ранее уголовное дело по факту аварии с участием автобуса возбудили в Краснодарском крае. Жертвами ДТП стали пять человек.

В ролике видно, как один из легковых автомобилей на большой скорости вылетел на встречку, протаранив другие авто. Один из автомобилей получил крайне сильные повреждения.

Уголовное дело ДТП Водители Полиция
28 января 2024, 13:56
Пожар в здании Театра сатиры локализовали
Пресс-служба МЧС
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Пожар на крыше здания Театра сатиры в Москве удалось локализовать. Об этом сообщил источник «360».

Официальные данные об этом пока не поступали.

Пожар произошел около 11:00. По данным источника, это произошло при ремонте крыши - скорее всего, искра попала в обрешетник или утеплитель.

Пожары Театры
28 января 2024, 13:48
Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
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В Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля 28 января произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись две машины, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место аварии прибыли представители городских оперативных служб. О пострадавших пока информации не поступало. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

В ведомстве уточнили, что в районе ДТП было затруднено движение. Сейчас его уже полностью удалось восстановить, так как проезжую часть освободили от последствий столкновения машин.

Массовая авария с фурой произошла в Москве на Ленинградском шоссе около 07:15. По данным источника «360», в результате столкновения загорелись четыре машины, одна из них - по всей площади. О пострадавших сведений нет.

ДТП Москва

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