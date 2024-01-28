СК назвал возможного виновника смертельного ДТП в Краснодарском крае

По версии следствия, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали пять человек, еще девять пострадали.

«Пострадавшие (девять человек, включая двух несовершеннолетних) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания помощи», - указали в пресс-службе.

Дело возбудили по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Смертельное ДТП произошло ночью 28 января. Автобус Neoplan врезался в грузовик Hyundai в районе станции Новоулешковская. В результате аварии погибли оба водителя, а также два пассажира автобуса и один пассажир грузового автомобиля.

Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Москва - Нальчик» на трассе Р-217 в Павловском районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.