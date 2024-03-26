СК назвал причину аварийной посадки Boeing 737 в Чите
Обстоятельства аварийной посадки в Чите самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск, начали выяснять следователи. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СК России.
В ведомстве уточнили, что самолет совершил аварийную посадку в Чите из-за технической неисправности.
«Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», - подчеркнули в пресс-службе.
После случившегося начали доследственную проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки примут процессуальное решение.
По данным РИА «Новости» , аварийную посадку совершил Boeing 737 авиакомпании «Россия». На борту воздушного судна находились 172 пассажира.