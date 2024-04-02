02 апреля 2024, 10:46

СК начнет расследовать удар беспилотников в Татарстане

Читайте нас в: Google Новости

Следственный комитет займется расследованием атак беспилотников в Татарстане, в результате которых пострадали местные жители. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК также начнет расследовать удары БПЛА в других регионах России, в том числе в Белгородской области и ДНР.

«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка», - указали в пресс-службе.

Ранее украинские боевики ударили с помощью беспилотников по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Из-за атаки в Елабужском районе Татарстана пострадали семь человек, в результате удара БПЛА повреждения получило общежитие.

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с падением беспилотника. После крушения дрона на территории общежития поднялось облако огня и дыма. По информации пресс-службы особой экономической зоны «Алабуга», здание атаковали сразу два украинских БПЛА , оснащенных оборудованием из стран НАТО.

Беспилотники Татарстан Следственный комитет России
02 апреля 2024, 11:54
Вертолет ВВС Абхазии с тремя членами экипажа потерпел крушение у Владимировки
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе минобороны республики, на борту было три члена экипажа, все живы.

«В районе населенного пункта Владимировка вертолет военно-воздушных сил министерства обороны Республики Абхазия совершил вынужденную посадку. Жизни экипажа ничего не угрожает», - передали в ведомстве.

На месте происшествия работают спецслужбы. Причины жесткой посадки судна выяснят специалисты.

Ранее вертолет Ми-8 с вахтовиками жестко приземлился в Магаданской области. ЧП произошло в 75 километрах от поселка Эвенск Северо-Эвенского района. Один человек погиб, двое пострадали. Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения».

Вертолеты Уголовное дело Абхазия
02 апреля 2024, 11:39
Экс-участница «Дома-2» Кпадону перед смертью могла злоупотреблять алкоголем
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая участница «Дома-2» Либерж Кпадону в феврале перенесла хирургическое вмешательство на легких. Предположительно, она могла скончаться из-за осложнения после операции или в результате алкогольной интоксикации, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, медики выявили у Кпадону доброкачественную опухоль в легком, после этого ей назначили операцию. О предстоящей хирургической процедуре девушка объявила в соцсетях 14 февраля и перестала выходить на связь с подписчиками.

Мать Кпадону Надежда пояснила Shot, что ее дочь могла скончаться из-за осложнений, возникших после операции. Женщина добавила, что в ближайшее время Кпадону планировали провести еще одно хирургическое вмешательство.

Соседи бывшей участницы популярной телестройки рассказали журналистам, что Либерж, узнав об опухоли в легком, стала злоупотреблять спиртным. Девушку нередко замечали в магазине, когда она покупала крепкие алкогольные напитки. Последний раз соседи слышали ее голос через стену 23 марта.

Тело Кпадону обнаружили 30 марта в арендованной квартире в Подмосковье. По словам подруги покойной Оксаны Стрункиной, девушка иногда исчезала, подолгу не выходя на связь. По этой причине о ее смерти близкие узнали не сразу.

Болезни Шоу Дом-2 Онкология
02 апреля 2024, 11:16
РЖД выплатит по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП с поездом под Ярославлем
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Родственникам погибших в ДТП в Ярославской области выплатят по три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей», - передали в холдинге.

Компания содействует следствию, чтобы выяснить все детали происшествия.

Авария произошла 1 апреля на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус с пассажирами внезапно выехал на пути и остановился на переезде. В это время ехал поезд, следовавший из Архангельска в Москву. Состав снес общественный транспорт.

Ранее появились кадры с места столкновения поезда и автобуса.

Следком России возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем. По последним данным, в результате аварии погибли семь человек.

РЖД ДТП Россия Автобусы Поезда
02 апреля 2024, 11:07
Овчарка насмерть загрызла ребенка в Кузбассе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В феврале этого года в Кузбассе вырвавшаяся из вольера кавказская овчарка насмерть загрызла четырехлетнюю девочку. Хозяйка животного предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Против 44-летней жительницы Беловского района возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие установило, что женщина присматривала за частным домом и пришла туда с четырехлетней девочкой.

Обвиняемая решила покормить собак породы кавказская овчарка, и для этого слегка приоткрыла дверь вольера. Одна из собак вырвалась и напала на девочку. Животное нанесло ребенку смертельные ранения.

Женщина перенесла пострадавшую внутрь дома, однако врачи, прибыв на место происшествия, констатировали ее смерть. Дело направили в суд.

Ранее в Иркутской области мужчины с трудом отбили ребенка от набросившейся на него собаки. Крупный пес вцепился в мальчика и таскал его за одежду по двору.

Суд Дети Собаки Животные

Новости по теме