СК начнет расследовать удар беспилотников в Татарстане

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СК также начнет расследовать удары БПЛА в других регионах России, в том числе в Белгородской области и ДНР.

«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка», - указали в пресс-службе.

Ранее украинские боевики ударили с помощью беспилотников по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Из-за атаки в Елабужском районе Татарстана пострадали семь человек, в результате удара БПЛА повреждения получило общежитие.

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с падением беспилотника. После крушения дрона на территории общежития поднялось облако огня и дыма. По информации пресс-службы особой экономической зоны «Алабуга», здание атаковали сразу два украинских БПЛА , оснащенных оборудованием из стран НАТО.