СК начал устанавливать причастность местного жителя к пожару в Иркутской области

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Собеседник агентства пояснил, что следователи проводят необходимые действия, назначены пожарно-технические экспертизы.

По данным регионального главка МЧС, причиной одного из пожаров стало сжигание сухой травы, два другие произошли из-за короткого замыкания электросети в СНТ.

Жертвами пожаров стали два человека, еще один пострадавший находится в реанимации. В городе Вихоревка огонь уничтожил 14 жилых помещений.

Накануне в МЧС сообщили о ликвидации пожара в СНТ «Алюминщик». В Братском районе действовал режим ЧС.