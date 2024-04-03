СК начал проверку после обрушения потолка школы в Москве
Московские следователи организовали проверку после обрушения потолочной плитки в школе № 1550 на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
Специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить полную картину произошедшего.
«Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала», - добавили в ведомстве.
По данным источника «360», обрушение потолка произошло в образовательном учреждении на Беговой улице. Плитка упала на 14-летних детей во время проветривания кабинета. Сообщалось о четырех пострадавших - подростки получили травмы головы и плеч.