03 апреля 2024, 13:04

СК начал проверку после обрушения потолка школы в Москве

Пресс-служба Следственного комитета
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Московские следователи организовали проверку после обрушения потолочной плитки в школе № 1550 на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить полную картину произошедшего.

«Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала», - добавили в ведомстве.

По данным источника «360», обрушение потолка произошло в образовательном учреждении на Беговой улице. Плитка упала на 14-летних детей во время проветривания кабинета. Сообщалось о четырех пострадавших - подростки получили травмы головы и плеч.

Дети Школы Обрушения Следственный комитет России Москва
03 апреля 2024, 13:41
Сбежавшая из квартиры собака бойцовской породы покусала ребенка в Люберцах
Unsplash
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Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома в Люберцах. Об этом сообщил источник «360».

Хозяин американского стаффордширского терьера оставил открытой входную дверь в квартиру, и домашнее животное сбежало. Собака вышла на лестничный пролет между первым и вторым этажами, после чего набросилась на ребенка и покусала его. Мальчик получил множественные раны головы, руки и бедра, его доставили в детскую больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Владельца собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, так как он оставил животное без надзора и не смог обеспечить безопасность окружающих.

Ранее пес набросился на ребенка в Иркутской области. На помощь мальчику пришел прохожий -он с трудом смог отогнать агрессивную собаку, которая успела вцепиться ребенку в одежду. Чтобы отвлечь внимание животного, мужчина вооружился палкой. Когда пес переключился на взрослого, мальчик смог вырваться и убежать.

Люберцы Дети Собаки Животные
03 апреля 2024, 12:48
Мужчину придавило деревянным щитом на стройке в Печатниках
Global Look Press
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Мужчина оказался зажат деревянным щитом на территории строящегося ЖК в московском районе Печатники. Подробности «360» сообщил источник.

Как рассказал очевидец, щитом придавило 40-летнего мужчину. Пострадавший потерял сознание.

Однако помощь спасателей ему не понадобилась. Пострадавшему вызвали скорую. Пока более подробной информации о его состоянии нет. Идет проверка.

Ранее Следком России начал проверку после падения рабочего в вентиляционную шахту на стройке в Москве. ЧП произошло во время обслуживания консоли строительного подъемника. Из-за нарушения требований охраны труда мужчина рухнул с высоты 10-го этажа.

Спасатели Скорая помощь Россия Мужчины Москва
03 апреля 2024, 12:30
Четверо детей пострадали при обрушении потолка в московской школе
РИА «Новости»
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Потолок обрушился на 14-летних детей в школе № 1550 на Беговой улице в Москве Об этом сообщил источник «360».

В результате случившегося пострадали четыре ребенка. Обрушение произошло в одном из кабинетов во время проветривания. Дети получили травмы головы и плеч. Пострадавшие находятся в сознании.

В понедельник в Пресненском районе Москвы взорвался газовый баллон. Информации о пострадавших не поступало. Обрушения конструкций в результате взрыва не произошло. В одноэтажном помещении хранились газовые баллоны жилищно-коммунального хозяйства.

Дети Школы Обрушения Москва
03 апреля 2024, 11:46
Восемь детей стали сиротами после теракта в Подмосковье
Global Look Press
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После теракта в «Крокус Сити Холле» восемь детей стали круглыми сиротами, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова привело РИА «Новости».

Омбудсмен добавила, что родственники оформляют опеку над этими детьми.

Стало также известно, что в результате теракта погибли шесть детей (ранее была информация о пяти). Пострадали еще семь: двоих лечат дома, остальные в больнице. Среди тех несовершеннолетних, которые остаются в медучреждении , двое находятся в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как среднетяжелое.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что к трагедии могут быть причастны спецслужбы Украины. Он добавил, что киевский режим полностью контролируют США. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что при необходимости РФ направит Украине отдельную ноту по теракту.

В результате террористического акта в «Крокусе» 22 марта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Дети Сироты Теракт в «Крокусе»

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