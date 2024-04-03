СК начал проверку после обрушения потолка школы в Москве

Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома в Люберцах. Об этом сообщил источник «360».

Хозяин американского стаффордширского терьера оставил открытой входную дверь в квартиру, и домашнее животное сбежало. Собака вышла на лестничный пролет между первым и вторым этажами, после чего набросилась на ребенка и покусала его. Мальчик получил множественные раны головы, руки и бедра, его доставили в детскую больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Владельца собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, так как он оставил животное без надзора и не смог обеспечить безопасность окружающих.

Ранее пес набросился на ребенка в Иркутской области. На помощь мальчику пришел прохожий -он с трудом смог отогнать агрессивную собаку, которая успела вцепиться ребенку в одежду. Чтобы отвлечь внимание животного, мужчина вооружился палкой. Когда пес переключился на взрослого, мальчик смог вырваться и убежать.