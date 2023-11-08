СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в Серпухове

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В СК уточнили, что мальчик обнаружил скелет с фрагментами одежды днем 7 ноября.

При визуальном осмотре останков правоохранители не выявили никаких повреждений. Место ЧП также осмотрели. В рамках проверки назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время установлено, что скелетированные останки, возможно, принадлежат мужчине 1974 года рождения, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Пока эти данные еще не подтвердили - информация проверяется.

По информации Пятого канала , погибший находился в федеральном розыске с июня этого года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе ФСИН.