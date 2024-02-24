СК начал проверку после гибели двух женщин в пожаре на севере Москвы

По данным ведомства, в субботу утром на улице Академика Ильюшина загорелась квартира. На пепелище пожарные нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Сейчас следователи работают на месте ЧП, осматривают сгоревшее жилище и устанавливают все причины и обстоятельства возникновения пожара.

Источник «360» уточнил, что очаг возгорания находился на кухне в двухкомнатной квартире, огонь быстро охватил мебель, а дым распространился по всему помещению. Прибывшие на вызов спасатели вскрыли дверь - квартира была сильно захламленной.