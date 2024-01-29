СК начал проверку после ДТП с детской хоккейной командой на Урале

В ведомстве уточнили, что проводят процессуальную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Авария произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский. У автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу. Там транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Citroën.

В результате ДТП три человека из иномарки, а также тренер детской хоккейной команды погибли. Два ребенка и один взрослый получили травмы, их госпитализировали. Информации о состоянии пострадавших пока нет.