29 января 2024, 11:15

СК начал проверку после ДТП с детской хоккейной командой на Урале

РИА «Новости»
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Сотрудники Следственного комитета Свердловской области начали проверку после гибели четырех человек в ДТП с автобусом на Урале, который перевозил детскую хоккейную команду. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве уточнили, что проводят процессуальную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Авария произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский. У автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу. Там транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Citroën.

В результате ДТП три человека из иномарки, а также тренер детской хоккейной команды погибли. Два ребенка и один взрослый получили травмы, их госпитализировали. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

ДТП Следственный комитет России
29 января 2024, 11:01
Контрабандисту, пытавшемуся вывезти из РФ 25 золотых слитков, вынесли приговор
РИА «Новости»
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Пограничники ФСБ России задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который пытался вывезти из страны 25 слитков. Контрабандиста осудили на срок пять лет и один месяц колонии общего режима. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что мужчина пытался спрятать золото в ручной клади. Вес контрабанды превысил 36 килограммов, а его стоимость - 111 миллионов рублей. Сотрудники спецслужбы изъяли слитки в пользу государства, а контрабандисту вынесли приговор. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее студентка медколледжа в Воронеже планировала вывезти из России в европейские страны 673 килограмма кокаина. Стоимость такого товара на черном рынке могла превысить 6,5 миллиарда рублей.

Девушке предъявили обвинение, своей вины она не отрицала и содействовала следственным органам.

Золото ФСБ Россия
29 января 2024, 10:57
Мужчина напал на полицейских на Манежной площади в Москве
РИА «Новости»
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Мужчина напал на полицейских, которые дежурили на Манежной площади. Агрессор использовал против них газовый баллончик и активно сопротивлялся, когда его попытались задержать. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, днем 28 января мужчина выбежал из вестибюля станции метро «Охотный Ряд» навстречу группе полицейских. Он распылил содержимое газового баллончика в лицо 22-летнему сотруднику полиции и его коллеге из Росгвардии.

Когда полицейские попытались задержать его, мужчина оказал сопротивление. Он нанес им несколько ударов руками и ногами, однако нападавшего все же удалось остановить.

Им оказался 22-летний уроженец Ставропольского края. В прошлом он уже привлекался к ответственности за различные акции.

Пострадавший полицейский оказался в больнице с химическими ожогами глаз и травмами различной тяжести.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского на западе Москвы. Он будет находиться в СИЗО еще несколько месяцев.

Драки Полиция Москва
29 января 2024, 10:42
Беспилотник нейтрализовали в Ростовской области
РИА «Новости»
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Утром 29 января беспилотник заметили в Ростовской области. Дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Беспилотник зафиксировали на территории Неклиновского района. Его нейтрализовали с помощью РЭБ.

«В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере», - указал губернатор.

Он уточнил, что в зимнее время года лагерь не работает. Учреждение находится на консервации. Пострадавших в результате падения беспилотного летательного аппарата нет.

Беспилотники
29 января 2024, 10:41
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до четырех
РИА «Новости»
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Количество погибших в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Свердловской области увеличилось до четырех. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава по региону.

«В результате аварии на месте ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Также тренер хоккейной команды из автобуса умер в машине скорой помощи», - заявили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что пострадавших в аварии ребенка и взрослого отвезли в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего доставят в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга.

ДТП в Свердловской области произошло ранее в понедельник, 29 января. Перевозивший детскую хоккейную команду автобус попал в аварию с иномаркой Citroen на автомобильной дороге неподалеку от поселка Верх-Нейвинский.

По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса, после чего он выехал на встречное направление движения.

Дети ДТП Автобусы Свердловская область

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