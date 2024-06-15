СК начал проверку по факту взрыва в подземном трубопроводе под Саратовом
По факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова следователи начали процессуальную проверку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Саратовской области.
Речь идет о ЧП в районе села Сторожевка Татищевского района.
«Организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“, - отметили в ведомстве.
По словам губернатора региона Романа Бусаргина, огонь на газопроводе вспыхнул из-за аномальной жары , в результате которой произошла разгерметизация сооружения. На место прибыли спасатели и экстренные службы, жителей призвали сохранять спокойствие.