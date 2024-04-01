СК изъял в МЧС документы по теракту в «Крокусе»

СК анализирует информацию о том, проводились ли проверки противопожарной безопасности, обнаруживались ли нарушения и как контролировали их устранение.

Как отметили в «Известиях» , здание, в котором произошел теракт, - объект категории значительного риска (всего в России таких более 530 тысяч), и проверки в этих зданиях могут проходить раз в четыре года. Последняя, судя по единому реестру проверок, проводилась в 2019 году. В 2020 году начал действовать мораторий на проверки объектов, кроме относящихся к чрезвычайной высокой и высокой категориям риска.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта. Удалось установить личность 134 погибших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 31 марта провел оперативное совещание на месте происшествия. Ему подробно доложили о ходе расследования.