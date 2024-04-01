01 апреля 2024, 08:49

СК изъял в МЧС документы по теракту в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Следователи изъяли документы, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в «Крокус Сити Холле», в подразделениях управления МЧС по Московской области. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

СК анализирует информацию о том, проводились ли проверки противопожарной безопасности, обнаруживались ли нарушения и как контролировали их устранение.

Как отметили в «Известиях» , здание, в котором произошел теракт, - объект категории значительного риска (всего в России таких более 530 тысяч), и проверки в этих зданиях могут проходить раз в четыре года. Последняя, судя по единому реестру проверок, проводилась в 2019 году. В 2020 году начал действовать мораторий на проверки объектов, кроме относящихся к чрезвычайной высокой и высокой категориям риска.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта. Удалось установить личность 134 погибших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 31 марта провел оперативное совещание на месте происшествия. Ему подробно доложили о ходе расследования.

МЧС РФ Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 09:41
Землетрясение магнитудой в три балла зафиксировали на юге Сахалина
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В южной части острова Сахалин произошло землетрясение магнитудой в три балла. Подземные толчки зафиксировали в понедельник, сообщила РИА «Новости» глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10:37 (02:37 мск) на Сахалине», - уточнила она.

По словам сейсмолога, эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск - пригорода Южно-Сахалинска. Очаг подземных толчков располагался на глубине 16 километров.

Семенова добавила, что землетрясение в два-три балла люди ощутили в Синегорске и долинском селе Быков.

Жителям Грузии также пришлось пережить три землетрясения за один день. Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой до 4,8 балла. По данным городской администрации, сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Землетрясения
01 апреля 2024, 09:06
Главу МУП «САХ» Зыкова задержала ФСБ в Новосибирске
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Сотрудники ФСБ задержали директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Его заподозрили в растрате бюджетных денег, сообщил РБК.

По данным издания, в организации регионального оператора по вывозу мусора МУП «САХ» начались обыски. Следователи проводят изъятие документов.

РБК уточнил, ссылаясь на свой источник, что правоохранители подозревают Зыкова и его гражданскую супругу в хищении бюджетных средств. Пара проходит по статье о присвоении, растрате.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» работает с 2022 года. В состав его учредителей входят департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и департамент земельных и имущественных отношений мэрии.

Организация специализировалась на уборке. С 2023-го начала заниматься вывозом мусора, а в этом году официально стала региональным оператором по обращению с ТКО.

Ранее сотрудники полиции задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова , подозреваемого в получении взятки. Предположительно, он получил крупную сумму денег от застройщика в Москве.

Задержания ФСБ Полиция
01 апреля 2024, 08:39
Шутка пассажира о бомбе стала причиной задержки рейса Иркутск — Владивосток
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Пассажирам рейса, следующего из Иркутска во Владивосток, пришлось временно покинуть самолет из-за шутки о бомбе. В результате вылет задержался более чем на три часа, сообщили в Telegram-канале авиакомпании «ИрАэро».

Один из пассажиров рейса Иркутск - Владивосток 1 апреля сообщил о перевозке взрывного устройства. Следуя правилам авиационной безопасности, командир воздушного судна высадил 93 человек и организовал повторный досмотр.

В результате вылет, который должен был состояться в 03:45 по местному времени, задержался до 07:19.

Мужчину, решившего пошутить, сняли с рейса и передали сотрудникам полиции.

Накануне одна из пассажирок рейса Тбилиси - Москва во время полета станцевала стриптиз на борту. Как выяснилось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В московском аэропорту дебоширку встретили полицейские, которые увезли ее в отдел МВД.

Иркутская область Самолеты Владивосток
01 апреля 2024, 04:19
Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы и увяз в сугробе на Камчатке
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Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы и увяз в сугробе в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили «Вести. Магадан» в своем Telegram-канале.

По данным канала, самолет Ан-26 должен был лететь в Магадан. На его борту находились 23 человека. В результате случившегося никто не пострадал.

В воскресенье, 31 марта, одна из пассажирок рейса Тбилиси - Москва устроила стриптиз на борту. Женщина много выпила перед взлетом, и во время полета решила развлечь соседа страстным танцем. Экипаж пересадил пассажира в кабину бортпроводников для защиты от настойчивой попутчицы. По прилету дебоширку отправили в отделение полиции.

Ранее самолет Москва-Стамбул вернулся в аэропорт вылета из-за криков и танцев неадекватного пассажира.

Самолеты Камчатка

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