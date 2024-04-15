15 апреля 2024, 12:43

Ситуацию с паводками в Тюменской области назвали напряженной

Пресс-служба МЧС
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В Тюменской области сложилась напряженная обстановка с паводками. Вода в реке Ишим прибывает, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24».

В Тюменской области сложилась напряженная обстановка с паводками. Вода в реке Ишим прибывает, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала « Россия 24 ».

«Мы получили обновленный прогноз, который существенно превышает тот, который мы получили еще 5 апреля, - на полметра, на метр. И это абсолютно исторические максимумы», - заявил Моор.

По его словам, число населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, пересчитают согласно обновленному прогнозу.

В восьми селах и деревнях Тюменской области объявили плановую эвакуацию , которая стартует 15 апреля. Речь идет о населенных пунктах Упорово, Коркино, Николаевка и других. Утром в понедельник в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с угрозой наводнения, сообщили «Известия».

Наводнения Паводки Реки
15 апреля 2024, 13:25
«Все боятся». Подростки-вымогатели три года терроризировали детей в Подмосковье
Телеканал «360»
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В Железнодорожном третий год подряд орудует банда подростков. Юные вымогатели отбирают у детей деньги, а тех, кто не хочет платить — избивают. Об этом «360» рассказала одна из жительниц города Светлана.

По ее словам, злоумышленники собираются в группы, ловят на улице детей и подростков, как правило младше себя, и требуют, чтобы те перевели деньги. В случае отказа их избивают.

«Ребята говорят, что три года длится терроризирование детей. Никто ничего сделать не может, они (банда - прим. ред.) уходят от ответственности», - поделилась собеседница канала.

Она вспомнила, как в декабре 2022 года ее сын спас от подростков-вымогателей школьника в одном из торговых центров Подмосковья.

«Он (сын - прим. ред.) находился в торговом центре „Конфитюр“. Этот мальчик, так как он рядом с нами живет, подбежал к нему: „Спаси, помоги“, потому что они (группа подростков - прим. ред.) начали у него деньги вымогать», - сообщила женщина.

Началась потасовка. Однако устраивать масштабный конфликт в ТЦ банда не хотела из-за охраны и большого количества свидетелей, предположила собеседница «360». Сын Светланы с мальчиком переждали, пока подростки выйдут из здания, а затем вернулись домой.

«Влиятельный папа» Светлана добавила, что подростков-вымогателей около восьми. Их главарь учится в колледже в Реутове, живет в Балашихе. Пока по факту вымогательств написано только одно заявление в правоохранительные органы, хотя, по словам Светланы, их должно быть около 20. Родители пострадавших детей даже провели собрание.

«Все, по всей вероятности, боятся, и забирают заявления, потому что у него (главаря - прим. ред.) какой-то папа влиятельный», - заметила Светлана.

На днях группа 17-летних подростков избила родителей мальчика, которого они взяли в заложники и не хотели выпускать, пока им не переведут деньги. Рэкетом среди детей Железнодорожного банда занимается давно, но теперь переключилась на взрослых.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Ранее в гимназии Балашихи старшеклассник избил подростка. Мальчик нецензурно выразился на видео девочки, которая проходила по лестнице, но несколько раз извинился. Несмотря на это, на ребенка напали.

Уголовное дело Дети Россия Школьники Балашиха Деньги Следственный комитет России
15 апреля 2024, 13:04
Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 673 сантиметров
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 673 сантиметров. Об этом сообщили в администрации.

По данным на 08:00 по местному времени, уровень воды достигал 631 сантиметра. За шесть часов он вырос на 42 сантиметра, за два часа - на девять сантиметров.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на информацию курганского гидрометцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров. Опасным считается уровень воды 850 сантиметров.

В Кетовском округе продолжается подтопление. Уровень воды растет в районе населенных пунктов Лаптева, Крюково, Санаторная, Темляково, Менщиково и Кетово. Рядом с последним из них за два часа прибавилось до 30 сантиметров воды.

Администрация Кургана объявила об эвакуации населения. В городе вода подошла к жилым домам в районе Смолино, станции Камчиха садовых товариществ, находящихся поблизости.

Курган Паводки Реки
15 апреля 2024, 12:48
Потерял сознание. Подростка избили в школе в Балашихе за мат
Телеканал «360»
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В Балашихинской гимназии № 11 старшеклассники избили подростка. По словам матери пострадавшего Ксении, поводом стало то, что ее сын нецензурно выразился на видео девочки, которая проходила по лестнице.

«Мой ребенок извинился перед ней несколько раз, <…>, но она попросила старшеклассника прийти разобраться. Он пришел под видом новенького и потребовал от моего ребенка извинений, схватив за кофту», - рассказала Ксения «360».

Она отметила, что ее сын извинился еще несколько раз прилюдно, однако, дождавшись перемены, старшеклассник все равно напал на него.

Судя по видео, оказавшемся в распоряжении канала, нападение случилось прямо в коридоре, на глазах у десятков учащихся. Мальчик только заслонял лицо руками. Несколько подростков оттащили нападавшего. После этого школьники еще некоторое время шумно выясняли отношения.

«Подросток профессионально занимался боксом и наносил очень тяжелые увечья. Школа отпустила ребенка с уроков. По дороге домой потерял сознание, была вызвана „скорая“. Некоторое время избитый лечился в Балашихинской городской больнице № 2», - продолжила Ксения.

Она добавила, что все произошло еще 31 октября, однако ей до сих пор не удалось добиться внимания правоохранителей к этой ситуации.

«Прошу обратить внимание на безопасность наших детей в школе. Получается, любой ребенок может прийти и совершить расправу над другим», - посетовала женщина.

Ранее семейный психолог рассказал, как подростку пережить травлю в школе.

Драки Школы Школьники Балашиха Избиения
15 апреля 2024, 12:43
Торговый объект загорелся в Люберцах
РИА «Новости»
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Пожар возник на торговом объекте на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«По улицам и дворам распространяется густой дым и запах гари», - указали авторы сообщения.

На место происшествия прибыли пожарные, они локализовали возгорание. После этого дыма стало меньше.

В Telegram-канале добавили, что при пожаре пострадала крыша автомобильной стоянки, но огнеборцы успели ее потушить.

В главном управлении МЧС России по Московской области информацию о пожаре пока не прокомментировали.

Ранее Росгвардейцы помогли потушить внезапно загоревшийся автомобиль в Люберцах. При патрулировании сотрудники вневедомственной охраны заметили густой дым, идущий от капота припаркованной «Газели». У водителя не получалось справиться с возгоранием самостоятельно, а огонь быстро распространялся.

Люберцы Пожары

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