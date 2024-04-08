Ситуацию с паводками в России оценили в Кремле

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«Ситуация с паводками требует напряженной работы со стороны местных властей», - заявил он.

Песков отметил, что президент Владимир Путин пока не планирует совершать поездки в российские регионы, которые пострадали от паводков.

«Все службы в регионах подтопления мобилизовали, чтобы быть готовыми к экстремальным паводкам», - добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, а также губернаторов Тюменской, Курганской и Оренбургской областей по ситуации с паводками. Президенту рассказали о предпринимаемых мерах в связи с ЧП.

Руководство МЧС направило в Курганскую область дополнительные силы в связи с паводками.