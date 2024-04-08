08 апреля 2024, 12:23

Ситуацию с паводками в России оценили в Кремле

РИА «Новости»
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Власти российских регионов должны напряженно работать, чтобы минимизировать ущерб от весенних паводков. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация с паводками требует напряженной работы со стороны местных властей», - заявил он.

Песков отметил, что президент Владимир Путин пока не планирует совершать поездки в российские регионы, которые пострадали от паводков.

«Все службы в регионах подтопления мобилизовали, чтобы быть готовыми к экстремальным паводкам», - добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, а также губернаторов Тюменской, Курганской и Оренбургской областей по ситуации с паводками. Президенту рассказали о предпринимаемых мерах в связи с ЧП.

Руководство МЧС направило в Курганскую область дополнительные силы в связи с паводками.

Кремль Дмитрий Песков Паводки Россия Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 12:38
Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться из зоны подтопления
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Жителям Оренбурга, находящимся в зоне подтопления, необходимо как можно быстрее покинуть свои дома. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

«Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться», - подчеркнул мэр.

Салмин предупредил, что вода может прийти ночью. Глава Оренбурга призвал жителей не подвергать опасности себя и близких и не ждать, пока вода превысит опасное значение.

«Уезжайте прямо сейчас», - обратился к людям мэр.

Салмин указал, что утром 8 апреля уровень воды в реке Урал достиг 872 сантиметров и приближается к опасному значению в 930 сантиметров. В городе действует режим ЧС, подтопило 2015 участков и 1535 домовладений, 188 из них- за минувшие сутки.

В Оренбурге развернули пункты временного размещения , которые работают круглосуточно, отметил мэр. Для перевозки в ПВР организовали дежурство автобусов и легковых машин. Для людей подготовили и пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми.

Тем, кто не знает, где разместиться и что делать или не может выехать из дома самостоятельно, Салмин посоветовал обращаться за помощью по телефонам 112 или 30-40-40. Глава Оренбурга заверил, что полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства, и призвал жителей не бояться оставлять дома.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 12:29
Замглавы МЧС назвал крайне сложной ситуацию с паводками на Урале
РИА «Новости»
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Ситуация с половодьем на Урале и в Поволжье крайне сложная, такого в истории еще не было. Об этом заявил заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко на заседании профильных комитетов в Госдуме. Его слова привело РИА «Новости».

«Такая обстановка, если говорить относительно Урала и Поволжья в целом, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть аналоги или нет, но таких уровней исторически не записано», - сказал представитель спасательного ведомства.

В России начались весенние паводки, которые привели к разливу рек. В том числе пострадали Оренбургская, Самарская, Тюменская, Курганская области.

Сотрудники МЧС не прекращают спасательную операцию в Оренбургской области , где уже эвакуировали более четырех тысяч человек. В Курганской области нарастили группировку сил и средств на фоне угрозы паводков. Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации с разливом воды в регионах.

Урал Наводнения МЧС РФ Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 12:20
«Это очень страшно, оказывается». Жительница Орска — о наводнении в городе
РИА «Новости»
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Наводнение в городе Орске оказалось очень страшным — вода прибывала стремительно. Об этом «360» рассказала одна из местных жительниц.

«Я уехала до подтопления, вода уже прибывала махом. Это очень страшно, оказывается. Жизнь прожила и не думала, что так будет», - отметила она.

Женщина добавила, что покинула дом вместе с братом и снохой, сейчас временно они переехали к родственникам.

«Говорят, там дома затопило по окна уже. Что теперь поделаешь. Это стихия», - сказала собеседница «360».

Несколько дней назад в Орске произошло подтопление ряда улиц из-за сильного паводка и разрушения защитных сооружений на реке Урал. Подтопленными оказались более 4,5 тысячи жилых домов и около 4,6 тысячи приусадебных участков.

Спасатели эвакуировали из затопленных районов более четырех тысяч человек, среди них - около тысячи детей. Власти Оренбургской области создали для пострадавших 11 пунктов временно размещения на восемь тысяч мест.

Глава МЧС Александр Куренков называл ситуацию в Орске критической.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 12:12
Вода поднялась до крыш. Пострадавший от наводнения Орск сняли на видео
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Мощный паводок обрушился на Оренбургскую область. В эпицентре стихийного бедствия оказался город Орск. Местная жительница Оксана рассказала «360», что все пять домов ее семьи уже затопило.

«Мы эвакуировались самостоятельно в другой район Орска. Сейчас город разделен на две части и обе топит», - поделилась она.

В МЧС ранее заявили о продолжающейся круглосуточно спасательной операции. В ночь на понедельник, 8 апреля, сотрудники ведомства эвакуировали более 50 человек. Четыре человека скончались.

По данным властей Оренбургской области, уровень воды на реке Урал в Орске чуть снизился. Сейчас он находится на отметке в 963 сантиметра.

В общей сложности паводок затронул 27 муниципалитетов Оренбургской области. Спасатели эвакуировали более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей. Ситуация с разливом воды продолжает ухудшаться.

Наводнения Паводки Наводнение в Оренбургской области

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