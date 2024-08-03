03 августа 2024, 15:59

Ситуацию с избитым спортсменом Двали взяли под контроль в Федерации бокса

РИА «Новости»
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Федерация бокса России следит за ситуацией с боксером Дмитрием Двали, лишившегося глаза при попытке заступиться за подростка в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Дмитрию оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества. Сам Дмитрий Двали также благодарит всех за поддержку!» - заявили в организации.

По их словам, спортсмен проходит лечение, а правоохранительные органы разыскивают причастных к произошедшему.

Конфликт произошел 28 июля. Боксер, приехавший в Крым проводить мастер-класс с братом и помощником, увидел, как группа мужчин избивает подростка, и вмешался.

В жесткой драке ему выбили глаз. Вернуться на ринг после лечения 24-летний чемпион России и Европы уже не сможет.

Бокс Россия
03 августа 2024, 17:46
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 25
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В ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом в Красноярском крае пострадали 25 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сообщил сайт kp.ru.

«За медицинской помощью обратились 25 человек, включая трех детей», - заявили в ведомстве.

Пассажиры получили незначительные травмы. Медпомощь им оказали на месте и отправили на домашнее лечение.

Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Березовском районе. Предварительно, водитель не справился с управлением. Изначально в СК сообщили о 10 пострадавших.

По уточненной информации, всего в салоне находились 30 пассажиров, в том числе четыре ребенка.

Ранее смертельное ДТП с автобусом произошло на западе Москвы. Мотоцикл врезался в транспортное средство на площади Победы. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Дети Здравоохранение ДТП Автобусы Водители Красноярский край
03 августа 2024, 15:39
Автобус с туристами перевернулся в Красноярском крае
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Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Красноярском крае. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе краевого главка СК.

В ведомстве уточнили, что автобус ехал со стороны поселка Маганск в населенный пункт Береть в Березовском районе. Предварительной причиной аварии стала ошибка водителя, который не справился с управлением.

Люди ехали из Маганска в Береть, откуда обычно начинаются сплавы по реке Мане, сообщило издание dela.ru. Всего в салоне было 10 человек, включая детей девяти и 14 лет. Пострадавших доставили в больницы.

«Степень тяжести причиненного вреда здоровью устанавливается», - добавили следователи.

Сейчас специалисты изучают все обстоятельства случившейся аварии.

Ранее пассажирский автобус перевернулся под Краснодаром. В ДТП пострадали более 10 человек. Девять из них, в том числе четверо детей, попали в Северскую больницу. Остальным оказали разовую медпомощь.

ДТП Дороги Автобусы Красноярский край
03 августа 2024, 15:35
Петербурженку задержали за надпись из Корана около церкви
РИА «Новости»
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Жительницу Петербурга задержали после того, как она на стене дома возле церкви оставила отсылающую к Корану цитату. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Жительницу Петербурга задержали после того, как она на стене дома возле церкви оставила отсылающую к Корану цитату\\. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Ее заподозрили в том, что 30 июля на Лахтинской улице возле церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской она нарисовала на стене надпись «АЯТ 9:5».

Этот часть текста священной для мусульман книги, в котором есть призыв к убийству многобожников и борьбе с ними. При этом в официальных толкованиях, на кого именно направлена эта угроза, не раскрывается. По какой причине девушка сделала такую надпись около православного храма, неизвестно.

Ранее муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера из Дагестана, на своем стриме глумившегося над православным крестом.

Санкт-Петербург Ислам
03 августа 2024, 14:39
Чемпион Европы по боксу заступился за подростка и лишился глаза
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Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за подростка, которого избивали на улице в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Двали приехал в Крым проводить мастер-класс. После утренней пробежки он увидел, как толпа мужчин избивает подростка, и вступился за него. В жесткой драке ему выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

Сейчас спортсмен находится в больнице в Москве. Он заявил, что уже не сможет вернуться на ринг, а зрение на единственном оставшемся глазу со временем, скорее всего, будет падать.

Двали написал заявление в полицию. Подозреваемых ищут.

В июле в центре Москвы избили бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

Драки Крым Бокс Россия

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