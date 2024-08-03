Ситуацию с избитым спортсменом Двали взяли под контроль в Федерации бокса

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«Дмитрию оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества. Сам Дмитрий Двали также благодарит всех за поддержку!» - заявили в организации.

По их словам, спортсмен проходит лечение, а правоохранительные органы разыскивают причастных к произошедшему.

Конфликт произошел 28 июля. Боксер, приехавший в Крым проводить мастер-класс с братом и помощником, увидел, как группа мужчин избивает подростка, и вмешался.

В жесткой драке ему выбили глаз. Вернуться на ринг после лечения 24-летний чемпион России и Европы уже не сможет.