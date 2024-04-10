10 апреля 2024, 18:29

Ситуация катастрофическая. Жители Оренбурга рассказали о последствиях разлива Урала

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Весеннее половодье затопило окрестности Оренбурга. Кроме того, вода пришла в частный сектор города. Об этом «360» рассказали местные жители населенного пункта. Они подчеркнули, что многим пришлось покупать лодки, чтобы добраться до домов в садовых товариществах, расположенных рядом с рекой Урал.

По словам одной из собеседниц, проживающей в частном доме под Оренбургом, поселки Дворянский и Нежинка подтопило.

«Утром мы были в поселке Дворянский, паводок дошел почти до домов. Спасатели объявили эвакуацию из домов, которые оказались в воде. В основном топит СНТ, что на южной стороне, они ближе к реке», - поделилась женщина.

Для передвижения по СНТ нужны лодки Другой житель Оренбурга, Сергей, у которого дом в СНТ «Яик», заявил, что ситуация катастрофическая. Мужчина добавил, что еще недавно мог ходить по территории товарищества в болотных сапогах, а сейчас нужна лодка.

«СНТ опустело. Ребята покупают моторные лодки, потому что вода поднимается. Даже окраина Оренбурга уже затоплена. Скейтпарк на набережной уплыл», - сказал он.

Сергей пожаловался, что председатель поселка 9 января начал окапывать подъезд к населенному пункту, чтобы остановить воду. Из-за этого жители СНТ «Яик» не могли добраться до своих участков, но из-за прихода воды все уже размыло, утверждает он.

Дочь Сергея Алеся пояснила, что из поселка 9 января вся вода стекает в СНТ «Яик».

«Обкопали, не согласовав с администрацией, никого не послушав. В итоге мы сегодня попасть туда не смогли. Теперь будем пытаться проплыть на лодке», - заметила она.

Алеся рассказала, что вода появилась и в самом Оренбурге. В городе звучат сирены, проходит эвакуация. По ее словам, подтопило набережную, затопило несколько районов, в том числе Дубки и Маяк.

От паводков пострадали дома вдов участников СВО, пенсионеров Жительница СНТ «Сельхозтехника» Екатерина заявила, что их товарищество полностью затопило. В поселке Южный Урал построили дамбу, чтобы преградить путь воде, но она все равно поступает. В итоге все оказалось в воде: где-то больше, а где-то - меньше, добавила собеседница.

«СНТ у нас жилые, очень много домов, в которых люди живут круглый год. У меня и моего ребенка прописка в СНТ. Здесь живут вдовы участников СВО, пенсионеры - больше 400 семей. Мы эвакуировались, когда вода начала прибывать. Наши вещи остались там, кое-что успели поднять на второй этаж, но он, скорее всего, тоже уйдет под воду», - поделилась Екатерина.

Сейчас женщина находится в Оренбурге, но следит за новостями из Сельхозтехники. Домашних животных эвакуировали из зоны затопления, а эвакуацией бездомных животных занимаются волонтеры, подытожила она.

Урал Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 17:47
Жертвами упавшего в карьер автобуса в Красноярском крае стали двое рабочих
Пресс-служба Следственного комитета
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Автобус «Нефаз» с рабочими перевернулся в карьере «Восточный» в Северо-Енисейском районе Красноярского края. От полученных травм на месте скончались два пассажира. Еще несколько рабочих получили серьезные травмы, сообщила пресс-служба краевого главка СК.

По данным следствия, рабочих на карьер доставляла компания-перевозчик. Водитель автобуса во время движения заехал на предохранительную берму. В результате транспортное средство перевернулось и упало с высоты в 10 метров.

От полученных травм на месте скончались двое мужчин в возрасте 22 и 52 лет. Еще несколько рабочих получили множественные травмы. Их доставили в местную больницу.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Краевая прокуратура организовала проверку работы ответственных за обеспечение безопасности работ должностных лиц подрядной организации, которая работает на карьере. Ведомство взяло под контроль выплату компенсаций родным погибших и пострадавших.

В крупной аварии на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области погибли семь пассажиров, сбитого поездом автобуса. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что шлагбаум перед пассажирским транспортом поднял пьяный диспетчер , который не заметил приближавшийся состав.

Прокуратура РФ ДТП СК РФ
10 апреля 2024, 16:39
Гранату обнаружили на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Гранату нашли в московском районе Гольяново днем в среду, 10 апреля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 5 по улице Уссурийская, очевидцы заметили похожий на боеприпас предмет и заявили в экстренные службы.

На место прибыли кинологи и военные саперы для ликвидации опасной находки. О пострадавших информация не поступала.

Официально эти данные пока никак не комментировали.

Москва
10 апреля 2024, 12:17
Футболист Тикнизян обвинил бывшую девушку в краже денег
Global Look Press
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Игрок футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян заявил о том, что его бывшая девушка, 27-летняя Кристина Строкова, украла деньги с его банковского счета. Об этом спортсмен написал в своем заявлении, поданном 4 апреля в отделение полиции по Тверскому району, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам Тикнизяна, в период их отношений он оформил для своей девушки банковскую карту, привязанную к его личному счету. После расставания девушка продолжила пользоваться картой и снимать с нее средства. Согласно информации, предоставленной футболистом, списания происходили в ноябре и декабре 2023 года.

Девушка отрицает все предъявленные ей обвинения. Она и Тикнизян расстались примерно год назад, у пары есть общий ребенок.

Ранее экс-футболиста «Спартака» Камалутдина Ахмедова задержали за пьяный дебош в Москве. Бывший игрок продолжил буянить и в отделе полиции.

Спортсмены Отношения Футбол Россия Деньги
10 апреля 2024, 12:06
Вертолет Ми-24 потерпел крушение в Крыму
РИА «Новости»
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Утром 10 апреля в районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ЧП произошло около 06:00 над акваторией Черного моря. Предварительная причина - отказ авиатехники. На место происшествия прибыла поисково-спасательная служба.

Вертолеты Крым Россия

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